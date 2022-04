Sabrina Ferilli torna ad Amici e sostituisce Stash: il cantante non c'è causa Covid. Chi è l'attrice: il marito è Flavio Cattaneo

02 aprile 2022 a

a

a

Gradito ritorno questa sera, sabato 2 aprile, ad Amici. Al fianco di Stefano De Martino e del principe Emanuele Filiberto di Savoia, tra i giudici ci sarà Sabrina Ferilli. L'attrice romana, classe 1964, torna quindi ad occupare quel posto che è stato suo per cinque edizioni, dal 2013 al 2016 e poi nel 2019. Lo fa eccezionalmente al posto di Stash, il cantante dei The Kolors, che è risultato positivo al Covid e non ha potuto partecipare alla terza puntata del serale.

Raimondo Todaro, un nuovo taglio di capelli per affrontare il serale di Amici

Nata a Roma, nel corso della sua carriera si è divisa tra cinema, teatro e televisione e ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui sei Nastri d'argento, un Globo d'oro, sei Ciak d'oro e quattro candidature al David di Donatello. Nel 2013 è stata una degli interpreti principali del film La grande bellezza di Paolo Sorrentino, vincitore del Premio Oscar al miglior film in lingua straniera. Iniziò la carriera di attrice cinematografica in parti secondarie, come in Caramelle da uno sconosciuto di Franco Ferrini, e piccoli ruoli in film di secondo piano alla fine degli anni Ottanta. Nel 1993 quindi recitò in vari film, tra cui Diario di un vizio di Marco Ferreri, mentre l'anno successivo raggiunse la notorietà con La bella vita di Paolo Virzì, con cui ottenne il Premio Panorama al Festival di Venezia e il Nastro d'argento alla miglior attrice protagonista, oltre che una candidatura alla David di Donatello. Da quel momento, la sua carriera è andata in discesa, e negli anni ha partecipato anche a molti programmi televisivi. Ha presentato il Festival di Sanremo nel 1996, mentre dal 2019 è giudice a Tu si que vales.

Amici di Maria De Filippi, Stash positivo al Covid: al suo posto Sabrina Ferilli. Gli altri ospiti di stasera

Lato vita privata, è stata sposata con l'avvocato Andrea Perone dal 2003 al 2005, mentre dal 2011 è sposata con il manager Flavio Cattaneo, vice presidente di Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori e fondatore di Itabus.

Piero Sonaglia, è morto l'assistente di studio di Amici. Il ricordo di Maria De Filippi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.