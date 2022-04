Stasera in tv sabato 2 aprile, su Italia 1 torna Freedom: le anticipazioni

02 aprile 2022 a

La fede il mistero saranno gli argomenti della puntata di questa sera, sabato 2 aprile, di Freedom - Oltre il confine, il programma condotto da Roberto Giacobbo e in onda su Italia 1 in prima serata. Si tratta del terzo dei cinque episodi di questa nuova stagione di Freedom in onda il sabato, sull'onda del successo degli appuntamenti del lunedì.

"Faremo un viaggio attraverso fede e mistero - dice Giacobbo nell'introduzione - Ci sono luoghi e situazioni che hanno attraversato secoli, raccontando delle storie uniche. Cominciamo con il Messico, la vergine di Guadalupe, che vede ogni anno milioni di persone andarla a venerare". Qui Roberto Giacobbo scandaglierà a fondo nella vita di Maria Maddalena, partendo dalla cattedrale di Saint-Maximin-la-Sainte-Baume dove si trovano oggi le sue spoglie.

Spazio poi ai luoghi che da secoli accompagnano la figura dell’arcangelo Michele. Freedom racconterà la leggenda che lega fra loro tre santuari lontani in varie nazioni diverse. Si tratta di Mont Saint-Michel in Francia, la Sacra di san Michele in Piemonte, per giunge a Monte Sant’Angelo in Puglia. In seguito, Giacobbo analizzerà Celstino V e San Francesco da Paola. Il primo è il papa emerito citato da Dante nella sua Divina Commedia, il secondo ha fondato l'Ordine dei Minimi. Andando avanti nel racconto, si parlerà del maritirio di 800 cristiani di Otranto, mentre infine ci sarà spazio per la lancia di Longino, considerata l'arma che ha trafitto il costato di Gesù Cristo in croce, e per il Museo delle anime del Purgatorio a Roma. Nelle prossime settimane, appuntamenti con le leggende dei vampiri, i mostri che abitano le profondità dei mari e gli avvistamenti degli alieni.

