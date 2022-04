Massimo Cannoletta, chi è l'ex direttore di crociere diventato super campione dei record dell'Eredità: quanto ha vinto

02 aprile 2022 a

Massimo Cannoletta ritorno al suo vecchio amore, il quiz. E lo fa proprio nella trasmissione che lo ha reso famosa, L'Eredità che oggi 2 aprile 2022 - oltre al consueto appuntamento giornaliero che precede il Tg1 - andrà in onda anche in prima serata con una puntata speciale dedicata all'Ucraina. L'eventuale montepremi vinto sarà infatti completamente devoluto alla popolazione ucraina. E Cannoletta darà il suo contributo.

L'Eredità, stasera una puntata speciale per l'Ucraina

Cannoletta infatti è diventato famoso proprio nel quiz-game condotto da Flavio Insinna. Alla fine del 2020 infatti inanellò 51 puntate consecutive prima di ritirarsi a ridosso di Natale dopo essersi laureato 32 volte campione e vinto al gioco finale 280mila euro in gettoni d'oro (in otto Ghigliottine). Nessuno poi è mai riuscito a superare questi record, qualcuno li ha avvicinati (Aurora, Lorenzo e Alessio hanno firmato successi importanti) senza però mai superarli. “Flavio, io devo andare a fare il presepe” disse poi un commosso Cannoletta quando il 23 dicembre 2020 decise di ritirati nonostante potesse ancora partecipare al quiz.

Ma ora cosa fa il super campione? Originario di Acquarica, in provincia di Lecce, 47 anni, laureato in Scienze Politiche, un passato da direttore di crociera per una famosa azienda di settore, attualmente è ormai un divulgatore a tutto tondo. Accumulatore di libri e riviste di storia, appassionato di musica e teatro, parla cinque lingue: oltre all'italiano, anche l'inglese, lo spagnolo, il francese e il tedesco. Una delle sue più grandi passioni è viaggiare: per due volte ha effettuato il giro del mondo. Sui social conduce un podcast divulgativo dal titolo "Massimo 20" e da alcuni anni è ospite fisso della trasmissione pomeridiana di Rai1 Oggi è un altro giorno. Blindatissima invece la sua vita privata.

