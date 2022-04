Piero Sonaglia è morto, era l'assistente di studio ad Amici. Il ricordo di Maria De Filippi

02 aprile 2022 a

Una notizia che ha lasciato sotto shock l'intera comunità di Amici di Maria De Filippi: nella giornata di oggi, sabato 2 aprile, è morto Piero Sonaglia, storico assistente in studio della scuola di Canale 5, così come di Uomini e Donne e Tu si que vales. Tutto il mondo della televisione quindi è in lutto, anche i telespettatori, visto che Sonaglia era solito anche apparire davanti alle telecamere.

"Fa davvero malissimo - ha scritto Maria De Filippi in ricordo di Sonaglia attraverso i canali social di Amici - La tua voce, il tuo volto, il tuo sguardo attento, il tuo modo di esserci, la capacità di ascoltare. Sempre teso a cercare di fare la cosa giusta. Ho iniziato con te. Ho vissuto il mio lavoro sempre con te, con il tuo sorriso e le tue spalle forti, pronto a portare la tua squadra e me per prima, sempre sani e salvi in porto. Nel modo giusto, per tutti. E ogni volta che sarò in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò, che mi capirai in un secondo come sempre, nella certezza che alzerai il pollice per dirmi che va tutto bene. Ti ho voluto bene, ti voglio bene e te ne vorrò sempre".

A lei si sono aggiunti i ricordi di tantissimi altri vip ed ex concorrenti della scuola. Gerry Scotti, ad esempio, su Instagram ha pubblicato una foto di Sonaglia scrivendo: "Cari amici, a TSQV non potrò più chiamare Pierooooooooo perché Piero non c’è più. Perdiamo il più bravo di tutti, un professionista cortese sempre con il sorriso sulle labbra. Già ci manca". Mentre in tanti hanno commentato il post pubblicato da Amici su Instagram per esprimere condoglianze e dolore per la scomparsa dell'assistente.

