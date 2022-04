Tommaso Zorzi, il secondo libro è il romanzo Parole per noi due. Il vincitore del Gf Vip 5 è fidanzato con Tommaso Stanzani

02 aprile 2022 a

a

a

Uno degli ospiti più attesi della puntata di oggi, sabato 2 aprile, di Verissimo è Tommaso Zorzi. L'influencer, opinionista lo scorso anno de L'Isola dei Famosi ed ex concorrente e vincitore del Grande Fratello Vip, sarà nello studio di Silvia Toffanin, in onda su Canale 5 alle 16,30. Zorzi presenterà il suo nuovo libro, il secondo, Parole per noi due.

Lorella Cuccarini, chi è il marito: "Due volte a settimana il sesso ci sta"

Zorzi, milanese, 27 anni proprio oggi, 2 aprile, diventa famoso grazie al docureality Riccanza andato in onda su Mtv. Poi partecipa nel 2018 come concorrente alla seconda edizione di Dance Dance Dance su Fox, e alla settima edizione di Pechino Express. Nel 2020 conduce Adoro!, il pre-show de La pupa e il secchione e viceversa insieme a Giulia Salemi, trasmesso in streaming su Mediaset Play prima di ogni puntata del reality. Nello stesso anno pubblica il suo primo romanzo Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri, edito da Mondadori. Tra il 2020 e il 2021 partecipa alla quinta edizione del Grande Fratello VIP, dal quale ne esce il vincitore. Sempre nel 2021 è opinionista della quindicesima edizione del reality show L'isola dei famosi, su Canale5. Opinionista fisso al Maurizio Costanzo Show è dichiaratamente omosessuale. Da qualche mese ha lanciato la linea di sex toys Tommyland.

Ditonellapiaga, dopo Sanremo con Donatella Rettore arriva il tour

Come detto, ha pubblicato un secondo romanzo, Parole per noi due, che aveva descritto su Instagram così: "Non è un sequel del mio primo romanzo, ma è la storia di due ragazzi che a un certo punto vogliono evadere dalla loro realtà e sarà proprio questo desiderio di evasione a farli incontrare". Lato vita privata, è fidanzato con l'ex ballerino di Amici Tommaso Stanzani. La coppia da qualche mese convive a Milano. Stanzani, ospite a Verissimo, aveva raccontato: "Ci sono anche momenti in cui litighiamo perché Tommaso è un po' pazzerello, però sta andando bene".

Raimondo Todaro, un nuovo taglio di capelli per affrontare il serale di Amici

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.