Lorella Cuccarini, chi è il marito: "Due volte a settimana il sesso ci sta"

02 aprile 2022 a

Lorella Cuccarini ospite di Verissimo oggi sabato 2 aprile 2022. A Silvia Toffanin racconterà un po' della sua vita ma anche dell'esperienza come insegnante di danza e canto nel talent di Canale5 Amici di Maria De Filippi. Un ruolo dove ha mostrato il suo carattere deciso, poco incline ai compromessi. Le litigate con Alessandra Celentano sono diventate virali ed è di pochi giorni fa lo sfogo con Alex che sta preparando a un guanto di sfida del talent. Lorella ha cercato più volte di sostenerlo cercando di modificare una impostazione piuttosto chiusa, ma Alex ha faticato a recepirle mettendo in discussione le parole dette dall’insegnante, contestando una per una tutte quelle che non gli sono andate giù. Lorella ha sbuffato: "Mamma mia, quanto sei pesante delle volte. Non pescare tutte le parole che dico, prendi il senso. Promettimi che ci pensi, tu non ce l’hai per carattere però qui dobbiamo imparare". La replica di Alex è stato un semplice "Ok".

Ballerina, cantante e showgirl tra le più amate dagli italiani, proprio come recita lo slogan di una nota marca di cucine per la quale l'artista ha fatto per anni da testimonial, fu scoperta da Pippo Baudo che nei primi anni Ottanta la volle accanto a sé a Fantastico, e da allora il suo volto è uno dei più noti del panorama televisivo. Nata a Roma il 10 agosto 1965 (Leone), ha un fratello e una sorella ed è sempre stata legata a sua madre, di professione sarta. La donna l’ha praticamente cresciuta da sola, visto che il padre di Lorella, Vero, ha lasciato la famiglia nel 1975, quando lei era ancora molto piccola. La sua è una carriera costellata da successi e riconoscimenti, basti pensare che ha vinto ben 12 Telegatti. E' stata anche una cantante, firmando alcune delle più famose sigle anni Ottanta (da Liberi liberi a Vola).

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 1991 ha sposato il produttore Silvio Testi (pseudonimo di Silvio Capitta) e insieme hanno avuto quattro figli: Sara, Giovanni, e i gemelli Giorgio e Chiara. In un’intervista a Verissimo ha rivelato di aver avuto un aborto spontaneo in passato, e di essere poi rimasta incinta di Sara poco dopo. A Vanity Fair la showgirl ha rivelato di aver passato un periodo di crisi col marito, coincidente con la perdita di entrambe le loro madri: “Viviamo il dolore in modo diverso e per risanare le ferite del cuore necessitiamo di cure diverse - le sue parole in una vecchia intervista -. Io mi ricarico nella famiglia e nel dialogo, lui invece ha bisogno di isolarsi e di silenzio”. Tuttavia, hanno resistito e si sono rivelati una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. Il loro segreto? Fare l’amore con suo marito almeno due volte la settimana. “Non è una questione di tempistiche nette, non te lo ordina il medico, ma la cura è il letto, due volte alla settimana il sesso ci sta", ha rivelato in una passata intervista a Gente.

