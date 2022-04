Miriana Trevisan e Manila Nazzaro, un'amicizia nata al Gf Vip: chi sono le due ex concorrenti. Vita privata e carriera

02 aprile 2022 a

Dopo l'esperienza passata al Grande Fratello Vip, conclusa qualche settimana fa, oggi - sabato 2 aprile - nello studio di Verissimo arrivano Miriana Trevisan e Manila Nazzaro. Le due ex concorrenti della casa più famosa d'Italia saranno ospiti di Silvia Toffanin, in quello che può essere considerato a tutti gli effetti il salotto pomeridiano del weekend di Canale 5, in onda il sabato e la domenica dalle 16,30. Le due, molto amiche, all'interno del Grande Fratello hanno anche avuto dei momenti difficili. L'ultimo pochi giorni prima della finale, quando Manila aveva rischiato l'eliminazione. “Non mi salva nessuno, anche Miriana esitava. Anzi pensano pure che sia la più debole con Davide. Quello che è successo mi ha lasciato un po’ scossa. Devo ammettere che Miriana mi ha spiazzata un po’. Quando eravamo nella led per la catena lei si è trovata davanti a me e Sophie era indecisa. Per me è assurdo, perché non doveva nemmeno pensarci. Non c’è paragone tra il rapporto che ha con me e quello che ha con Sophie", aveva detto subito dopo. In seguito era arrivato il chiarimento, visto che proprio la Trevisan era rimasta male dalle parole della Nazzaro. "Smettila di sentirti in colpa per le aspettative degli altri – l'aveva rassicurata la Nazzaro – vuoi passare tre giorni a piangere?“. Miriana aveva replicato: “Ci rimango male perché una urla da una parte, quell’altra…basta”. Tra le due, dunque, pace fatta. Oggi racconteranno il loro bel rapporto.

Miriana Trevisan, nata a Napoli nel 1972, ha esordito in televisione nel 1991 a Non è la Rai, programma al quale ha preso parte fino al 1993. In seguito si è fatta conoscere al grande pubblico partecipando a programmi di grande seguito come Striscia la notizia, La Corrida, Pressing e La ruota della fortuna. Nel 2007 ha partecipato alla quinta edizione del reality show L'isola dei famosi, dove è arrivata in finale e si è piazzata al quarto posto, venendo eliminata con l'84% dei voti. Per quanto riguarda la vita privata, dal 2003 al 2013 è stata sposata con il cantante Pacifico Settembre, in arte Pago, che le aveva anche dedicato una canzone, Parlo di te. I due hanno un figlio, ma appunto dal 2013 non sono più una coppia.

Manila Nazzaro, invece, è nata a Foggia nel 1977. Conduttrice televisiva, radiofonica, attrice teatrale ed ex modella, vince Miss Italia nel 1999 e in seguito inizia a studiare recitazione. Partecipa negli anni a diversi spettacoli teatrali e dal 2014 è una delle inviate di Mezzogiorno in famiglia su Rai 2, mentre in seguito passa anche al ruolo di co-conduttrice. Dal 2017 conduce anche alcuni programmi radiofonici su Rtl 102.5, nel 2020 assieme al compagno Lorenzo Amoruso è tra i partecipanti di Temptation Island. Lato vita privata, come detto, al momento è legata all'ex calciatore Lorenzo Amoruso. In passato, invece, era stata sposata sempre con un calciatore, Francesco Cozza, dal quale ha avuto due figli.

