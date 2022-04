Linea Bianca, alla scoperta di Vipiteno: oggi sabato 2 aprile 2022 su Rai1

02 aprile 2022 a

Oggi - sabato 2 aprile 2022 - appuntamento su Rai1 dalle 15,20 con Linea Bianca, il format che si occupa di montagna condotto da Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi. Viaggio alla scoperta di Vipiteno, in Trentino Alto Adige, la città più a nord d’Italia.

La puntata inizierà a quota 2.192 metri sul livello del mare: in cima al Sasso di Mareta, nelle Alpi dello Stubai, con una guida alpina, forti emozioni per il conduttore e Lino Zani. Si capirà poi come sciare in città a due passi dal centro storico: a Vipiteno, con il responsabile della sicurezza sulle piste, l’offerta e le potenzialità del comprensorio sciistico di Monte Cavallo. Spazio poi ai 10 chilometri di pista perfettamente illuminata ed innevata, un dislivello di quasi 900 metri: nel comprensorio sciistico di Monte Cavallo, alle porte di Vipiteno, l’avventura di una discesa con lo slittino unica del suo genere lungo il tracciato più lungo d’Italia. Innovazione sulle piste da sci a Vipiteno, dove si guarda al futuro e alla sostenibilità con il primo gatto delle nevi a trazione elettrica, un primato mondiale completamente “made in Italy”.

Spazio poi ai benefici della quarzite: allontana ogni negatività, favorisce il benessere psicofisico, permette di riconnettersi con sé stessi. Quindi il racconto di vite dedicate all’attività agricola e alla cura degli animali, una tecnologia finalizzata ad uno sviluppo in armonia con la natura: a Vipiteno, con Karl e Ulli, coppia che lavora insieme da più di 40 anni, la storia del maso “avito” Pretzhof, rimasto in possesso della stessa famiglia per circa duecento anni.

