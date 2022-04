Stasera in tv, sabato 2 aprile su Canale5 Amici di Maria De Filippi: tra gli ospiti Ferilli, Moro e Frassica

02 aprile 2022 a

a

a

Stasera in tv - sabato 2 aprile 2022 - su Canale5 terzo appuntamento con il serale di Amici di Maria De Filippi (dalle ore 21.30), il talent arrivato alla sua ventunesima edizione. Le squadre sono assestate e nelle precedenti puntate quattro ragazzi (gli ultimi sono stati Calma e Christinan) hanno salutato la possibilità di raggiungere la finale e hanno dovuto lasciare la scuola.

Sabrina Ferilli, che show: il non monologo sulla leggerezza e la foto con il figlio di Amadeus

Anche oggi assisteremo a una nuova sfida a manche tra le tre squadre in gara composte dai 14 ragazzi rimasti in gara. La prima variazione di stasera, rispetto alle puntate precedenti, è che sulle sedie dei giudici non ci sarà Stash. Il cantante dei The Kolors è risultato positivo al Covid, ed è stato sostituito eccezionalmente dall’attrice Sabrina Ferilli. Ormai di casa nei programmi di Maria De Filippi e sicuramente non mancheranno gli scherzetti, che ormai conosciamo, tra le due amiche. Spazio anche per l’ospite musicale settimanale, che stasera sarà il cantautore Fabrizio Moro che si esibirà con il brano Sei Tu, già presentato nell’ultimo Festival di Sanremo. Lo spazio dedicato alla comicità ancora una volta sarà affidato alla ormai presenza fissa del comico Nino Frassica, che riproporrà nuovamente il suo Amici Senior.

Nino Frassica, il maresciallo Cecchini di don Matteo è sposato con Barbara Exignotis

Il meccanismo della sfida a squadre è identico rispetto a quello dell’anno scorso. Non cambia nemmeno la giuria, che oltre a restare la stessa in ogni puntata, è stata interamente confermata rispetto allo scorso anno. Quindi Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e stavolta Sabrina Ferilli torneranno a valutare le sfide del sabato.

Sanremo, vincono Mahmood e Blanco: "Ora possiamo ubriacarci"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.