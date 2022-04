Linea Verde oggi sabato 2 aprile 2022 su Rai1: Start alla scoperta delle Marche, Life a Bologna

02 aprile 2022 a

Linea Verde come al solito il sabato si sdoppia e anche oggi - 2 aprile 2022 - appuntamento con il format Start e poi Life su Rai1, sempre alla scoperta dell'Italia nei suoi paesaggi e particolarità con un occhio particolare alla tutela dell'ambiente.

Linea Verde Start (ore 12) va alla scoperta delle Marche, dalla provincia di Ancona a quella di Macerata. Federico Quaranta, attraversando colline e canyon, raggiungendo templi incastonati sulle pareti delle montagne e abbazie che nascondono misteri, parte da un'antica cartiera di Fabriano, dove scopre come la carta, inventata in Cina e portata secoli dopo in Italia dagli arabi, sia stato il mezzo necessario alla diffusione della cultura. Enta nella bottega di un artigiano che crea fogli di carta con l'antico metodo, ma sapendo sperimentare anche nuovi sistemi che gli permettono di costruire qualsiasi oggetto. Poi, a Recanati, in un castello moderno, conosce un amanuense. Ed è proprio a Recanati che si ferma sotto la casa del poeta e pensatore più importante d'italia, Giacomo Leopardi, ragionando sulla sua lirica più celebre, "L'infinito".

Linea Verde Life (ore 12.30) torna a Bologna, una città sempre ricca di novità. Nel corso della puntata si vede come un normale nastro da pacco possa portare con se tante informazioni utili, oppure si scopre che con il latte scaduto si può aiutare la ricerca biomedica, o che la città si può visitare anche virtualmente. E infine una piccola curiosità, ma la mortadella bolognese deve avere o no il pistacchio?

