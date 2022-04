L'Eredità, Claudia si conferma campionessa l'1 aprile 2022. Perde alla Ghigliottina

01 aprile 2022 a

Claudia Corda si conferma la campionessa de L'Eredità - il quiz-game di Rai1 condotto da Flavio Insinna - nella puntata di venerdì 1 aprile 2022. La ragazza romana, shop advisor presso l’aeroporto di Fiumicino e laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionale, dopo la beffa di ieri quando disse papà mentre la soluzione era babbo, non riesce a vincere il montepremi finale anche oggi nel gioco finale. Ci riproverà domani.

La campionessa in carica Claudia, Martino e poi la new entry Elena compongono il pacchetto di concorrenti dello storico quiz-game della Rai per il triello. Le domande decisive, chi chiese all'editore di non disegnare un insetto sulla copertina (Kafka la risposta) e la famosa pista di Silverstone costruita sfruttando strutture già esistenti (di un aeroporto), lanciano di nuovo Claudia al bis di partecipazioni al gioco finale con 140mila euro.

Claudia ci riprova dunque alla Ghigliottina giocando però - dopo alcuni dimezzamenti - per 17.500 euro. Le parole da "legare" sono uscire, effetto, signore, don Camillo e guardiano. Castello è la parola scelta per provare a vincere il montepremi, ma quella corretta è gregge.

