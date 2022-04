Sadhguru, chi è Jaggi Vasudev e il suo viaggio di 100 giorni per sensibilizzare il mondo sul tema del cambiamento climatico

01 aprile 2022 a

Jaggi Vasudev, comunemente conosciuto come Sadhguru, è ospite di Oggi è un altro giorno, la trasmissione del pomeriggio di Rai1 condotta da Serena Bortone. Mistico e yogi indiano premiato Padma Vibhushan e autore di best seller per il New York Times, sta compiendo un viaggio di 100 giorni attraversando 26 Paesi: partito il 21 marzo da Londra, dopo 30 mila chilometri Sadhguru raggiungerà l'India. Scopo del viaggio: sensibilizzare il mondo sul tema della desertificazione e il cambiamento climatico. In questi giorni si trova a Roma.

Ma chi è Sadhguru? Nato a Mysore, in India, 64 anni, ha fondato la Isha Foundation, un'organizzazione no-profit che offre programmi yoga per il mondo, includendo l'India, gli Stati Uniti, il Regno Unito, il Libano, Singapore, il Canada, la Malaysia, Uganda, la Cina, il Nepal, e l'Australia. La fondazione è anche coinvolta in varie attività di sviluppo sociale e comunitario, le quali hanno ottenuto alla fondazione uno speciale status consultativo con il Consiglio sociale ed Economico delle Nazioni Unite. Il 25 gennaio 2017, ha ricevuto dal governo indiano il premio Padma Vibhushan per il suo contributo riguardo alla spiritualità. è l'autore di diversi libri, compreso Inner Engineering: A Yogi's Guide to Joy, il quale entrò nel Washington Post e nella lista best seller del New York Times in varie categorie. Il tour del libro in Nord America incluse 17 città, e agli eventi di lancio parteciparono circa 26.000 persone. La rivista Huffington Post descrive i libri come "pieni di strumenti pratici per iniziare il viaggio della trasformazione-di-se-stessi".

La moglie di Jaggi Vasuded morì il 23 gennaio 1997. Nel suo libro "Mystic Musings" Jaggi Vasudev sostiene che Viji prese Mahasamadhi (lasciare volontariamente il proprio corpo per fondersi con il divino) e che quello fu un giorno di buon auspicio per una cosa del genere. "Il 23 gennaio, questo ammasso di pianeti incentrato sul primo grado dell'acquario, uniti dal sole con la luna piena contrario a tutti. Questo modello può anche essere visto come una rappresentazione simbolica dell' "alba dell'età dell'acquario". È anche il thaipoosam, un giorno che molti altri saggi avevano scelto per il loro Mahasamadhi".

