L'Eredità, oggi 31 marzo, Claudia è la nuova campionessa: alla ghigliottina confonde babbo con papà

31 marzo 2022 a

Anche questa sera - giovedì 31 marzo - L'Eredità ha tenuto incollati davanti alla televisione moltissime persone. Il quiz game di Rai 1, in onda prima del telegiornale delle 20 dal lunedì alla domenica, è condotto da Flavio Insinna ed è molto amato dagli italiani. La nuova campionessa è Claudia.

Al triello sono arrivati Martino, Michele e Claudia. Il primo a fare il passo verso il gioco finale è Michele, campione nella serata di martedì. Per arrivare alla ghigliottina, però, ha dovuto rispondere correttamente alla domanda su cosa sia la pantera rosa nel film del 1963 con l'ispettore Clouseau. Sbagliando, ha dato l'occasione a Claudia, che ha risposto correttamente, dicendo diamante preziosissimo.

Così, alla ghigliottina è arrivata Claudia. Per lei si tratta della prima volta come campionessa. All'atto finale si è presentata con 170mila euro. Ha dovuto legare le seguenti cinque parole: super, mi permette, si dice, non vuole e Geppetto. Dopo una serie di dimezzamenti, ha giocato per 42.500 euro scrivendo papà, ma la parola corretta era babbo.

