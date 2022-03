Nino Frassica, chi è il maresciallo Cecchini di don Matteo: la moglie è Barbara Exignotis

31 marzo 2022 a

Torna anche questa sera, giovedì 31 marzo, i Soliti Ignoti, il gioco di Rai 1 in onda subito dopo il telegiornale delle 20. Condotto da Amadeus, il concorrente deve abbinare le caratteristiche di ogni personaggio, otto identità ignote e altrettante figure nascoste, ciascuna corrispondente a un premio, alla persona giusta. Questa sera, a giocare ci sarà Nino Frassica.

L'attore e comico originario di Messina è molto noto al grande pubblico anche per la sua presenza in Don Matteo, la fiction Rai che da anni raccoglie i consensi del grande pubblico italiano. Frassica, infatti, interpreta il maresciallo Nino Cecchini, molto amato dai telespettatori. Ma Frassica è anche amato per i suoi intermezzi comici.

Lato vita privata, Nino Frassica è stato sposato dal 1985 al 1993 con l'attrice Daniela Conti. Adesso è nuovamente legato ad una donna. Si tratta della collega Barbara Exignotis. Tra i due c'è sostanziosa differenza di età visto che hanno ben 25 anni di differenza. Dopo aver preso parte ad una lunga convivenza durata all’incirca una decina di anni i due hanno deciso di convolare a nozze nel 2018. La cerimonia con rito civile si è svolta in Sicilia alla presenza di pochi amici e parenti. Nonostante i due matrimoni, comunque, Nino Frassica non ha mai avuto figli.

