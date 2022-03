Stasera in tv giovedì 31 marzo su La7 c'è PiazzaPulita: gli ospiti e le anticipazioni

31 marzo 2022 a

a

a

Il giovedì su La7 è il giorno di PiazzaPulita, ormai da anni. Sarà così anche questa sera, venerdì 31 marzo. Appuntamento con il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli che non si occuperà soltanto della guerra scatenata dalla Russia che ha invaso il territorio dell'Ucraina, ma anche di altri argomenti. Ovviamente il conflitto armato sarà al centro della trasmissione. Annunciati collegamenti in diretta con tutti gli inviati del programma che sono in prima linea. Aggiornamenti sull'andamento del conflitto e sugli sforzi che sta facendo la diplomazia per cercare di trovare una soluzione e interrompere la guerra. Ma si parlerà anche dei rischi che corrono gli altri Paesi. Le ipotesi che il conflitto coinvolga altri paesi sono concrete. Inoltre ci sono i problemi di carattere economico. Tra l'Europa e Vladimir Putin è in atto un vero e proprio braccio di ferro sulle fonti energetiche. L'Italia e la Germania sono i principali importatori del gas russo: cosa rischiano?

Don Matteo, venti anni e non sentirli. E ora arriva anche don Massimo

Ma quante sono le possibilità che si arrivi a una tregua? E quali sono le conseguenze delle sanzioni imposte alla Russia, anche per la nostra economia? E ancora: il tema dell’aumento delle spese militari che rischia di spaccare il nostro governo. Possibile che la maggioranza vada in crisi proprio su un tema delicato come le spese militari e in un momento drammatico come quello che sta vivendo tutto il mondo?

Amore Criminale, Veronica Pivetti racconta la storia di Norina

Tra gli ospiti, da non perdere la presenza in studio di Michele Santoro, come anticipato da TvBlog. Lo storico giornalista è stato il “maestro” di Formigli. I due non si trovano insieme in tv da oltre dieci anni. Tra gli altri ospiti, la conduttrice ed ex deputata Nunzia De Girolamo, Romano Prodi, ex presidente del Consiglio e della Commissione Europea, e poi i giornalisti Mario Calabresi, Stefano Feltri, Domenico Quirico, Alberto Negri e Cecilia Sala. Inoltre ospite anche l’economista Tito Boeri. Infine, come d’abitudine, lo spazio dedicato allo scrittore Stefano Massini. Una puntata che si annuncia intesa e ricca di spunti, come del resto PiazzaPulita ha abituato i suoi telespettatori.

La guerra rischia davvero di diventare nucleare?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.