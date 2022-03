Flavio Insinna, in Don Matteo torna il colonnello Anceschi. L'Eredità e la vita privata: la scelta sui figli

31 marzo 2022 a

a

a

Gradita sorpresa per i telespettatori di Don Matteo, la storica fiction di Rai 1 che torna oggi, giovedì 31 marzo, con la tredicesima stagione. Nel cast, infatti, è tornato anche Flavio Insinna, l’indimenticabile Flavio Anceschi, un tempo Capitano dei Carabinieri di Gubbio, adesso Colonnello, ma prima di tutto amico storico di Don Matteo e del Maresciallo Cecchini.

Federico Limoni, chi è il nuovo personaggio di Don Matteo interpretato da Mattia Teruzzi

Il conduttore de L'Eredità, il quiz game in onda tutti i giorni su Rai 1 prima del telegiornale delle 20, torna a indossare la divisa del carabiniere per la prima volta dal 2006, anno in cui aveva lasciato il ruolo. Insinna, infatti, era stato già uno degli amati protagonisti della fiction a partire dal 2000, anno d'inizio di Don Matteo. "Sono tornato a fare un ruolo che non facevo da tanti anni, ma il mito greco ci viene in soccorso perché quando Ulisse torna ad Itaca dopo tanti anni c’è solo il suo fedele cane Argo che lo riconosce. Quindi c’è sempre il rischio di tornare in una che pensi essere casa tua e invece le mode ti hanno superato, sei invecchiato dal punto di vista artistico", aveva detto Insinna a Super Guida Tv. "Sono arrivato con le paure di un attore coscienzioso. Invece Terence, Nino e tutta la squadra mi hanno accolto oltre ogni ottimismo. Ci ho messo tutto l’entusiasmo e chi ha visto la prima puntata è molto soddisfatto. C’è la paura di rivedersi, spero di aver fatto un buon lavoro: sono invecchiato, sono salito di grado, ho una figlia che vorrei amare ma che non riesco ad amare come vorrebbe lei perché delle volte amiamo in forma sbagliata. Cercheremo di ricucire o meglio costruire un rapporto con una figlia che merita di essere amata in altro modo".

Greta Alunni, la brava ragazza interpretata da Giorgia Agata. I suoi segreti e i dolori da superare

Lato vita privata, Insinna è sempre stato riservato. Dopo che negli anni scorsi era uscita la notizia della decisione dell'annullamento del matrimonio con la moglie Mariagrazia Dragani. In seguito, Insinna si è legato ad Adriana, una grande sportiva che i telespettatori italiani hanno già conosciuto proprio in tv, avendo partecipato ad Affari tuoi. I due non hanno figli, e lo stesso attore e condutture in passato aveva rivelato di non volerli nemmeno in futuro.

La bella Valentina Anceschi interpretata da Emma Valenti. I fantasmi del passato, l'amore per Tempura e il futuro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.