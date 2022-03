Stasera in tv giovedì 31 marzo, su Rete 4 torna Dritto e Rovescio: ospiti e anticipazioni

31 marzo 2022 a

Stasera in tv, su Rete 4, torna il programma condotto da Paolo Del Debbio: Dritto e Rovescio. Inizio alle ore 21.20 per una trasmissione che si occupa di attualità, concentrandosi in particolare su politica, economia, cronaca e costume. Ovviamente da diverse settimane Paolo Del Debbio e i suoi ospiti sono focalizzati sul conflitto in Ucraina. Il programma di oggi si focalizzerà sui primi spiragli di pace che sono iniziati a spuntare negli ultimi giorni, anche se l'Occidente - in particolare Stati Uniti e Gran Bretagna - non è convinto della reale volontà della Russia di inseguire la pace.

Dritto e Rovescio si concentrerà su Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky e Joe Biden che hanno un ruolo fondamentale nella guerra. Il dittatore russo ha dato l'ordine di invadere il Paese confinante, il primo ministro dell'Ucraina è diventato un vero e proprio simbolo della resistenza, galvanizzando continuamente le sue truppe e attaccando frontalmente i nemici dal punto di vista mediatico. Il presidente degli Stati Uniti, invece, continua a tenere una posizione durissima nei confronti di Vladimir Putin, ma soprattutto ad armare l'esercito ucraino. L'Unione Europea, invece, sino ad ora ha recitato un ruolo minore e fino a ora non è riuscita a mediare tra la Russia e l'Ucraina. Cosa accadrà nelle prossime settimane? Quali sono le reali prospettive per il conflitto? E' possibile che i due Paesi riescano a trovare un punto di equilibrio o davvero la guerra è destinata a diventare ancora più violenta? Paolo Del Debbio e i suoi ospiti proveranno a confrontarsi e a dare risposte alle domande.

Focus, inoltre, sulle ipotesi di una guerra nucleare e dell’allargamento dei territori in lotta che sta spingendo molti paesi, come l’Italia, a valutare l’aumento dei costi della spesa militare nonostante le molte obiezioni che arrivano dai pacifisti anche all’interno del Parlamento. Come in tutte le puntate, tanti saranno gli ospiti che accompagneranno Paolo Del Debbio nel corso della serata, tra cui Elisabetta Gualmini e Giorgio Cremaschi.

