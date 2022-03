Stasera in tv giovedì 31 marzo, su Rai 3 torna Amore Criminale. Veronica Pivetti racconta la storia di Norina

31 marzo 2022 a

Torna questa sera, giovedì 31 marzo, Amore Criminale - Storie di femminicidio, il programma condotto da Veronica Pivetti che racconta le vicende delle donne che attraverso l'amore sono andate incontro alla morte. Conosciamo la loro storia attraverso ricostruzioni, materiale documentaristico e testimonianze dirette. Amore criminale è realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri e con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un format de La Bastoggi, prodotto da Palomar.

Nel nuovo appuntamento, in onda su Rai 3 alle 21,20, la conduttrice racconterà la storia di Norina, 34 anni e due figli. Fin da giovane cerca l’indipendenza economica e all’età di 18 anni inizia a lavorare in una fabbrica di jeans. Una mattina, mentre aspetta l’autobus per recarsi al lavoro, conosce Salvatore, un ragazzo più grande di lei. Dopo sei mesi dall’inizio della relazione, Salvatore viene arrestato e trascorre 7 anni in carcere. La coppia celebra il matrimonio nel carcere dove è detenuto. Quando l’uomo torna in libertà, iniziano a convivere. Ma la relazione va avanti tra liti e riconciliazioni. Salvatore continua a svolgere attività criminali e la vita di Norina con lui è molto faticosa. L’uomo è possessivo, geloso e violento. La maltratta anche davanti ai figli.

Fondamentale sarà la testimonianza della figlia che assiste impotente. L’uomo inoltre intraprende anche una relazione extraconiugale con una vicina di casa. Stanca di tutto quello che subisce, Norina lo lascia e torna da sua madre. Salvatore non accetta quella decisione e una mattina va a casa dei genitori di lei e la uccide. Quindi si autodenuncia al suo avvocato, che informa la polizia dei fatti. Il 13 ottobre del 2021, la Corte d’Assise di Appello di Napoli ha confermato, in secondo grado, la condanna all’ergastolo per Salvatore. “Amore Criminale” è realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri e con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

