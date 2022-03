Don Matteo, ecco chi è Greta Alunni. La brava ragazza interpretata da Giorgia Agata. I suoi segreti e i dolori da superare

31 marzo 2022 a

Greta Alunni, interpretata da Giorgia Agata, è una dei nuovi personaggi della tredicesima edizione di Don Matteo, serie cult della Rai che torna in onda da stasera, giovedì 31 marzo. Ma chi è Greta? E' la stessa Rai a spiegare le caratteristiche di uno dei nuovi volti della fiction. Si tratta della classica brava ragazza. Figlia unica, suo padre è primario dell’ospedale della città, mentre la madre è proprietaria di una nota e rinomata farmacia di Spoleto, insomma una famiglia benestante.

E tutto quello che Greta vorrebbe fare da grande è seguire le orme dei suoi genitori, con cui ha un rapporto molto stretto, nonostante abbia ancora solo sedici anni. A differenza dei suoi coetanei, esuberanti e ribelli, Greta non è tipa che si lascia guidare dall’istinto, ma anzi ha fatto delle regole e della buona condotta una delle sue principali ragioni di vita. È abituata a seguire sempre i principi che le vengono trasmessi dalle persone che stima e a cui si sente legata, è questa la sua comfort zone. Fin troppo probabilmente.

Uscire dal suo piccolo mondo, dalla sua piccola realtà, emanciparsi, sarà il passo decisivo che dovrà fare per cercare di entrare nel mondo dei grandi e farlo inseguendo i suoi ambiziosi sogni. In questo percorso conoscerà anche Federico, che Don Matteo accoglie in canonica. I due non potrebbero essere più diversi, ma forse entrambi troveranno nell’altro quello di cui hanno bisogno per continuare a crescere. Greta imparerà così a godersi un po’ di più la sua età e farà i conti con il suo passato, in cui ovviamente non mancano i problemi, come accade a tutti gli adolescenti. Perché anche una brava ragazza come lei, che sembra non sapere nulla del dolore e della paura, nasconde nel profondo un segreto che tornerà a tormentarla e che lei dovrà combattere.

