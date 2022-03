Stasera in tv giovedì 31 marzo, su Canale 5 la quarta puntata de L'Isola dei Famosi. Le anticipazioni: chi è la nuova coppia?

31 marzo 2022 a

Torna questa sera, giovedì 31 marzo, L'Isola dei Famosi. Il programma, condotto da Ilary Blasi, è arrivato alla quarta puntata, e va in onda dalle 21,30 su Canale 5. Nuove avventure attendono i naufraghi, che dovranno affrontare ancora delle prove per rimanere in gioco ed evitare l'eliminazione. Assieme alla moglie di Francesco Totti, nelle vesti di opinionisti ci sono Vladimir Luxuria e Nicola Savino, che diranno la loro su tutte le vicende che coinvolgeranno i Naufraghi questa sera. Inviato in Honduras, invece, ci sarà come sempre Alvin, che è tornato proprio quest'anno nel ruolo che già aveva ricoperto in passato.

Questa sera arriverà in Honduras una nuova coppia, che si aggiungerà al gruppo già formato: si tratta di Guendalina ed Edoardo Tavassi, che sono pronti ad entrare in gioco e a portare scompiglio tra i faufraghi. Le coppie in Nomination invece scopriranno le loro sorti: chi tra Clemente Russo e Laura Maddaloni e Carmen di Pietro e Alessandro Iannoni dovrà abbandonare la Palapa?

Per scoprire questo e molto altro non perdete l’appuntamento con la quarta puntata de L’Isola dei Famosi. Il programma è molto amato dagli italiani e nella terza puntata, andata in onda lunedì 28 marzo, ha fatto registrare uno share del 21%, essendo stata vista da 3.074.000 spettatori. Niente male dunque: basti pensare che i programmi delle altre reti si sono solamente avvicinati. La fiction Studio Battaglia, trasmessa da Rai1, è stata vista da 4.260.000 spettatori pari al 19% di share. Su Rete4, Quarta Repubblica ha interessato 1.140.000 spettatori (6.7% di share), mentre su Rai3 Presa Diretta ha totalizzato 1.343.000 spettatori (5.9%) e su Italia 1 Homefront 1.393.000 spettatori (6.2%). E ancora, per Delitti in Paradiso su Rai2 1.094.000 spettatori (5.1%), per Giochi di Potere su La7 664.000 spettatori (3.5%).

