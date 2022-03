Maurizio Lastrico, chi è: il ruolo in Don Matteo, la fidanzata misteriosa e il rapporto con Maria Chiara Giannetta. L'esibizione a Sanremo

31 marzo 2022 a

Consueto appuntamento con Oggi è un altro giorno: a partire dalle 14, torna su Rai 1 il programma condotto da Serena Bortone. Oggi, giovedì 31 marzo, tra gli ospiti ci sarà anche Maurizio Lastrico. L'attore, infatti, è nel cast di Don Matteo, che torna questa sera con la tredicesima stagione.

Nato a Genova nel 1979, si diploma come attore nel 2006 presso la scuola del Teatro Stabile di Genova, lavorando poi in produzioni dello stesso. Oltre che attore, è anche comico e cabarettista. Nel 2009 è in onda su Canale 5 a Zelig Off proponendo una Divina Commedia rivisitata, temi di vita quotidiana in lingua dantesca, e fino al 2016 è fisso in prima serata a Zelig sempre su Canale 5. Nel 2017 è nel cast di “Tutto può succedere” di Lucio Pellegrini, con il personaggio di Elia; nel 2019 è Andrea in “Io sono Mia” film biografico su Mia Martini, con la regia di Riccardo Donna; mentre dal 2018 è nel cast di Don Matteo nel ruolo del Pm Marco Nardi.

Lato vita privata, in molti avevano pensato a una sua relazione con la collega Maria Chiara Giannetta, specie dopo l'esibizione al Festival di Sanremo. In realtà, come detto dalla coppia in un'intervista a Nuovo Tv, i due sono solo amici: “Ci hanno dati per fidanzati ma in realtà siamo amici. Ci confidiamo e ci supportiamo, l’ho voluto al mio fianco nella performance all’Ariston. Lui è fidanzato, io sono single e dedita al lavoro", ha dichiarato Giannetta.

