Don Matteo 13, "il personaggio di Terence Hill non morirà. Non escludo il ritorno" la rivelazione di Nino Frassica

Un arrivederci, non un addio. Sarà quello che si consumerà nelle puntate della nuova annata di Don Matteo, la fiction da stasera in onda su Rai1 e arrivata dal 2000 alla sua tredicesima stagione. Terence Hill sarà infatti protagonista di quattro delle otto puntate in programma e - dopo la festa per i suoi 40 anni di sacerdozio rovinata però da un lutto - lascerà la fortunatissima serie tv. Don Matteo dunque non ci sarà più. Il protagonista diventerà Don Massimo (Raoul Bova). Ma Don Matteo non muore, semplice lascia in un modo che andremo a scoprire e che soprattutto lascia aperta la porta a un eventuale ritorno. Magari per un cameo o un pacchetto di puntate. Saranno magari gli ascolti tv a far capire quale direzione potrà prendere la scrittura delle prossime stagioni della fiction ambientata in Umbria.

Lo ha fatto capire Nino Frassica nella recente puntata di Che tempo che fa in cui Fabio Fazio ha intervistato Terence Hill collegato da Malibù. "La storia può continuare senza di lui, ma chi vedrà la tredicesima serie scoprirà che potrebbe tornare. Quando muore un personaggio è difficile farlo resuscitare, ci sono pochi casi come Lazzaro. Quando il personaggio resta vivo non è detto che torni” ha raccontato Frassica. D'altronde c'è un precedente: pure nel 2006 Terence Hill decise di salutare il carrozzone facendo partire Don Matteo per le favelas del Brasile, salvo poi ripensarci e tornare: “Una sua partenza può far pensare o prevedere un suo ritorno. Non si può dire, resterà un segreto per i telespettatori” ha chiosato Frassica.

Proprio Terence Hill ha spiegato i motivi del suo addio - anzi arrivederci - all'amatissima serie, una delle più longeve in Italia. "Non volevo rinunciare alla mia famiglia e ad andarla a trovare", ha spiegato Terence Hill, all'anagrafe Mario Girotti. "Con otto episodi lavori per un anno, non c'è altro che puoi fare. Io avrei volentieri fatto quattro episodi, ma giustamente la Rai vuole una serie lunga perché va bene. E così è andata. Ma sono contento. Sono certo che Raoul Bova sia una scelta perfetta e andrà tutto bene", ha proseguito con stile e affetto l'attore che ha appena compiuto 83 anni.

