Bruce Willis e la malattia: l'attore ha l'afasia. La famiglia: "Non può più recitare"

30 marzo 2022 a

a

a

Colpo durissimo per il mondo del cinema. Bruce Willis, considerato uno dei duri di Hollywood, non può più recitare. La causa? Una malattia, l'afasia, che sta influenzando le sue capacità cognitive. La notizia è stata annunciata dai familiari tramite un post su Instagram, sul profilo dell'attore americano di 67 anni. "Vogliamo condividere con i suoi straordinari sostenitori, come famiglia, che il nostro amato Bruce ha avuto alcuni problemi di salute e gli è stata recentemente diagnosticata l'afasia, che sta influenzando le sue capacità cognitive. Di conseguenza, Bruce si sta allontanando dalla carriera che ha significato così tanto per lui. Questo è un momento davvero impegnativo per la nostra famiglia - prosegue il comunicato - e apprezziamo molto il vostro continuo amore, la vostra comprensione e supporto. Stiamo attraversando questo momento con una forte unità familiare e volevamo coinvolgere i suoi fan perché sappiamo quanto lui significhi per voi, così come loro per lui. Come dice sempre Bruce, 'Vivi il momento' e insieme abbiamo intenzione di fare proprio questo", concludono i familiari di Willis.

Tom Cruise torna al cinema dal 25 maggio con ‘Top Gun: Maverick'

Ma cosa è e come si manifesta questa malattia? In genere, l'afasia si verifica dopo un ictus o un trauma cranico, ma può anche svilupparsi gradualmente a causa di un tumore al cervello a crescita lenta o di una malattia che provoca danni degenerativi. Viene trattata principalmente con la logopedia e l'apprendimento di mezzi di comunicazione non verbali. La notizia di Willis, uno degli attori più amati di Hollywood, si è subito diffusa online mentre i fan hanno reagito con sgomento.

Miglior film Coda, migliori attori Jessica Chastain e Will Smith: tutti i vincitori degli Oscar

Durante la sua carriera durata oltre quattro decenni, Willis ha accumulato più di 5 miliardi di dollari al botteghino in tutto il mondo grazie a film campioni di incassi come la serie di Die Hard, Pulp Fiction, Il sesto senso. Il celebre attore statunitense negli ultimi tempi aveva lavorato costantemente e frequentemente. Ha girato numerosi thriller d'azione che usciranno nel 2022, tra cui Gasoline Alley, A Day to Die e Fortress 2. Il comunicato che annuncia il suo addio alle scene è firmato dalla moglie di Bruce Willis, Emma Heming, dalla sua ex moglie la celebre attrice Demi Moore e dai suoi cinque figli (Rumer, 33 anni; Scout, 30 anni; Tallulah, 28 anni; Mabel, 9 anni ed Evelyn, 7 anni).

Video su questo argomento Cinema, Rutelli: "Serve spirito di squadra per rilanciare settore nel mondo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.