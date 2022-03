Iginio Massari, chi è il pasticciere: l'incidente, Masterchef e la famiglia. Ha una figlia di nome Debora

30 marzo 2022 a

Si rinnova anche questa sera, mercoledì 30 marzo, l'appuntamento con i Soliti Ignoti, il gioco condotto da Amadeus e in onda su Rai 1 dopo il telegiornale delle 20. Otto identità ignote e altrettante figure nascoste, ciascuna corrispondente a un premio: i concorrenti devono abbinare le caratteristiche di ogni personaggio alla persona giusta. Questa sera, a giocare, ci saranno Iginio e Debora Massari.

Iginio Massari, nato a Brescia nel 1942, è un pasticciere molto amato, uno dei più noti in Italia grazie anche alle partecipazioni a molti personaggi televisivi, tra cui Masterchef Italia. A 16 anni si trasferisce in Svizzera per conoscere tecniche nuove, dove viene seguito dal maestro Claude Gerber e acquisisce le prime esperienze di pasticceria e cioccolateria. Dopo quattro anni torna in Italia, ma un grave incidente in moto lo costringe a un periodo di immobilità. Nel 1971 ha aperto a Brescia con la moglie la pasticceria Veneto, che si classifica prima nella selezione della guida del Gambero Rosso dal 2011 al 2016. Oltre a questa pasticceria, ne ha altre quattro. Considerato da molti il padre putativo di pandoro e panettone, ha realizzato una rivisitazione del classico dolce natalizio milanese per omaggiare in anteprima l'Expo 2015 di Milano.

Come detto, è molto apprezzato per le sue apparizioni in tv. A Masterchef Italia è un ospite fisso a partire dalla seconda edizione, mentre dal 2017 è il protagonista del programma Iginio Massari - The Sweetman, dove i concorrenti si cimentano nella creazione del loro dolce migliore. Lato vita privata, è sposato con Maria Damiani e insieme hanno avuto due figli: Debora e Nicola.

