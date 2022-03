L'eredità, oggi 30 marzo Yuri è il nuovo campione. Alla ghigliottina perde per la lanterna

30 marzo 2022 a

Nuovo imperdibile appuntamento con L'eredità anche oggi, mercoledì 30 marzo. Il programma, molto amato dagli italiani, va in onda ormai da anni su Rai 1 nella fascia pre serale che precede il Tg1. Condotto da Flavio Insinna, il quiz game mette in palio ogni giorni migliaia di euro, che solo chi centrerà il termine nel gioco finale si porterà a casa.

Al triello, oggi, sono arrivati Michele, Nicoletta e Yuri. Il campione, che ieri si è portato a casa il montepremi, ha fatto il primo passo verso la ghigliottina, sbagliando però la risposta e dando la possibilità a Yuri di accedere al gioco finale e di laurearsi per la prima volta campione. Yuri ha dovuto rispondere a quale evento atmosferico si è registrato in Bangladesh nel 1986: l'errore ha dato la possibilità di andare alla ghigliottina a Nicoletta, ma anche lei ha sbagliato. Così la palla è tornata a Michele, che però non centra l'obiettivo: la risposta corretta, infatti, era chiccho di grandine da un chilo. Yuri si è quindi laureato campione per la prima volta.

Alla ghigliottina, Yuri è arrivato con 210 mila euro. Ha dovuto legare le seguenti cinque parole: cappello, carboni, verde, Aristotele e magica. Dopo una serie di dimezzamenti, ha giocato per 13.125 euro scrivendo principio. La parola vincente, però, era lanterna.

