Stasera in tv mercoledì 30 marzo, su La7 c'è Atlantide: le anticipazioni del programma di Andrea Purgatori

Nuovo appuntamento con Atlantide, questa sera mercoledì 30 marzo, su La7. Andrea Purgatori, come di consueto nell'ultimo mese, continua a toccare il tema della guerra in Ucraina. Questa volta, nel suo programma di approfondimento culturale, in onda su La7 dal 2002, si parlerà della guerra, dopo che i negoziati di ieri hanno lasciato degli spiragli positivi per la pace. Il titolo della puntata di oggi è Risiko nucleare, ed è proprio questo tema, con gli scontri nei pressi delle centrali che fanno paura al mondo intero, così come la possibilità dell'uso di queste armi da parte degli uomini di Putin.

"Mentre si continua a combattere intorno alle centrali atomiche, quanto pesa la minaccia nucleare di Mosca?", dice il giornalista nell'anticipazione della puntata. L’indagine di Purgatori parte dall’interno del bunker antiatomico del monte Soratte, dove il presidente della Repubblica italiana e gli uomini di governo si sarebbero dovuti rifugiare in caso di attacco nucleare durante la Guerra Fredda, fino ad arrivare alle carte desecretate del KGB sul disastro di Chernobyl nel 1986. Un repertorio di documenti che svelano incredibili retroscena e gettano una luce diversa su un evento che ha segnato la storia.

La puntata sarà come sempre tema di ampio dibattito, anche grazie agli ospiti che interverranno. Ci saranno, infatti, Dario Fabbri, Francesca Mannocchi, Elena Testi, Andrea Nicastro, Lorenzo Cremonesi e Mauro Biani.

