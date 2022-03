Stasera in tv mercoledì 30 marzo, su Rete 4 c'è Controcorrente. Le anticipazioni e gli ospiti

30 marzo 2022 a

Nuovo appuntamento questa sera, mercoledì 30 marzo, con Controcorrente. Alle ore 21,25 su Rete 4 va in onda il programma condotto da Veronica Gentili, consueto approfondimento politico, di cronaca e attualità con tutte le ultime notizie e informazioni a cura della redazione. Molte le interviste fatte ad ospiti in studio e in collegamento. Come tutti i talk televisivi, anche Controcorrente avrà al centro della propria puntata il tema della guerra in Ucraina, tra gli uomini guidati dal presidente Zelensky e l'esercito russo di Putin.

Mentre in Ucraina si continua a combattere e la diplomazia prova a fare passi avanti, in studio si tornerà a parlare del conflitto, dando tutti gli aggiornamenti in diretta grazie alla corrispondenza degli inviati sul campo. All'indomani del discorso di Papa Francesco, che ha riaperto il dibattito sulle spese militari e il pacifismo, si cercherà di capire se l'Italia stia facendo abbastanza per aiutare il popolo ucraino. Nel corso della puntata, come di consueto, verranno aperte tante finestre sulle storie dei protagonisti, con servizi realizzati dagli inviati sul fronte di guerra.

Attesi in studio e collegati da remoto anche molti ospiti. Per il momento, dal programma non sono arrivati i nomi di coloro che interverranno nel corso della trasmissione, ma novità sono attese nel giro di qualche ora.

