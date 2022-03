Matrimonio a prima vista, mesi dopo la scelta due delle tre coppie si sono divise. Cosa è successo

30 marzo 2022 a

Stasera in tv - mercoledì 30 marzo 2022 - va in onda la puntata della scelta a Matrimonio a prima vista, il format in onda su Real Time (dalle ore 21,15) arrivato all'ottava edizione che consiste nel far sposare persone che si conoscono solo il giorno delle nozze. Le tre coppie dopo un percorso di cinque settimane - viaggio di nozze, conoscenza dei familiari e convivenza - devono scegliere se, una volta terminato il programma, restare sposati oppure divorziare. In questa edizione italiana del 2022 tutte e tre le coppie, come successo solo una volta, decidono tutte di restare unite. Resta però in programma, tra un settimana, l'ultima e definitiva puntata in cui, dopo alcuni mesi, si vedrà se le coppie hanno resistito poi alla vita reale una volta spente le telecamere.

Matrimonio a prima vista, l'anticipazione della scelta finale: tutte e tre le coppie dicono sì

Il bilancio ha visto due delle tre coppie in gioco dirsi “addio”, pur restando in ottimi rapporti. Niente da fare, ad esempio, per Cristina Cadei Danesi e Mattia Viteritti. Nonostante la buona partenza, l’evidente sintonia tra di loro cresciuta nel corso delle puntate nonostante una crociera in solitaria di Cristina, i due una volta messa alla prova della vita quotidiana la loro relazione hanno capito di non voler stare insieme. Si sono frequentati a fasi alterne ma pur stano bene insieme non "si mancavano" una volta lontano l'uno dall'altra. Un affiatamento che non è definitivamente decollato e trasformatosi in amore. Stesso epilogo per Gianluca Ferrara e Giorgia Bracco. Il loro percorso era iniziato in salita, troppo esuberante e provocatorio lui, piuttosto chiusa lei. Però avevano decisi di proseguire il matrimonio con una sorpresa nella puntata della scelta. Anche la loro relazione non ha superato la vita quotidiana, tra buoni propositi e discussioni che li hanno portati anche non frequentarsi per alcuni periodi. Una telefonata del marito a cui Giorgia non ha risposto giustificandosi con delle scuse è stato forse il punto di non ritorno. Poi un viaggio terminato anzitempo, con sollievo di entrambi ha portato alla divisione della coppia e alla restituzione delle ferie.

Matrimonio a prima vista, la puntata della scelta finale: tre sì ma sorpresa

Prosegue a gonfie vele invece il matrimonio tra Antonio Quarta e Giorgia Rosati. Apparsi da subito molto complici, nonostante qualche titubanza di lei per il carattere esuberante di lui, una volta superato l'ostacolo intimità il legame è cresciuto sino alla conferma del matrimonio. Non vivono ancora insieme, si vedono prevalentemente nel weekend e la coppia funziona. Ora cercano una casa insieme, a metà strada dalle rispettive esigenze lavorative.

