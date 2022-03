Una pezza di Lundini, chi sono gli ospiti della prima puntata stasera in tv, mercoledì 30 marzo, su Rai 2. Le anticipazioni

30 marzo 2022 a

Un appuntamento tanto amato dal pubblico torna questa sera, mercoledì 30 marzo, su Rai 2. In seconda serata, infatti, va in onda la prima puntata della terza edizione di Una pezza di Lundini, il programma comico condotto da Valerio Lundini assieme a Emanuela Fanelli e che vedrà ancora una volta la partecipazione in studio della band dei Vazzanikki. Anche quest’anno le puntate saranno una diversa dall’altra (tranne un paio che probabilmente si somiglieranno). Lo show satirico di Giovanni Benincasa e Valerio Lundini è diventato in poco tempo un vero e proprio cult: ha raggiunto picchi di oltre settecentomila spettatori sul lineare e su RaiPlay è da subito rientrato nella vetta dei dieci tra i titoli più seguiti. “La terza edizione di ‘Una pezza di Lundini’ non so se sarà meglio della prima e della seconda. Ma una cosa è certa, è molto peggio della quinta” dichiara Valerio Lundini. Ogni puntata, come nel biennio precedente, sarà diversamente bella.

Le 15 puntate della seconda stagione hanno ottenuto (dati Auditel online) oltre 1,5 milioni di visualizzazioni e 445 mila ore di fruizione (consumi che arrivano a superare i 2,35 milioni di visualizzazioni e le 560 mila ore di fruizione se si include anche il consumo della stagione precedente) con un pubblico digitale estremamente giovane, composto per il 55% da under 35. I giovanissimi con età compresa tra i 15 e i 34 anni costituiscono da soli il 28% della platea complessiva. Lundini proporrà ancora gag e interviste surreali a personaggi del mondo dello spettacolo, e non solo, tanto spaesati, quanto a volte lo è il conduttore stesso.

Nella puntata di questa sera, Lundini duetterà con topo Gigio in Brividi, il brano di Mahmood & Blanco che ha vinto l'ultimo Festival di Sanremo. Poi, intervisterà Sebastiano e Shadia, imprenditori non vedenti nel social marketing e nella libera impresa.

