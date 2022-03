Stasera in tv mercoledì 30 marzo, a Chi l'ha visto? si parla del caso Liliana Resinovich. Le anticipazioni del programma di Rai 3

30 marzo 2022 a

Nuova puntata di Chi l'ha visto?, stasera - mercoledì 30 marzo - su Rai 3. Come ogni mercoledì, Federica Sciarelli conduce il programma dedicato alla ricerca di persone scomparse e all'approfondimento di casi di cronaca, con il contributo di filmati appositamente realizzati e di repertorio e l'intervento telefonico dei telespettatori. Appuntamento alle 21,20. Ma quali casi verranno trattati nel corso della puntata odierna? Andiamoli a scoprire.

Oggi ci sarà un intervento di Sebastiano Visentin, il marito di Liliana Resinovich: "Non credo al suicidio", dice. Ricordiamo che la 63enne, scomparsa a metà dicembre 2021, è stata trovata morta il 5 gennaio all'interno di due grandi sacchi neri e con in testa due sacchetti per congelare gli alimenti nel boschetto dell’ex Ospedale Psichiatrico di San Giovanni.

E poi nuovi documenti sul caso di Carlo La Duca, fatto scomparire secondo la procura dalla moglie e dal migliore amico. Inoltre, sarà presente in studio l'avvocato della famiglia di Angela Celentano, la bambina scomparsa il 10 Agosto 1996: i bambini non si archiviano. Come sempre, infine, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. Per contatti, Chi l'ha visto? mette a disposizione la pagina Facebook (www.facebook.com/chilhavisto/), Twitter (@chilhavistorai3), il sito internet (www.chilhavisto.rai.it), ma anche il numero di telefono (06.8262), la posta elettronica ([email protected]) e il canale WhatsApp (345 313 1987).

