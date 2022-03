La storia vera di Green Book, il film stasera in tv mercoledì 30 marzo su Rai 1. La trama e il cast

30 marzo 2022 a

a

a

Un film pluripremiato agli Oscar in prima serata su Rai 1. Questa sera, mercoledì 30 marzo, alle 21,25 va in onda Green Book, la pellicola con protagonisti Viggo Mortensen, Mahershala Ali e Linda Cardellini. Diretto da Peter Farrelly, il film si è aggiudicato ben tre statuette agli Academy Awards del 2019: miglior film, miglior attore non protagonista e miglior sceneggiatura originale. Tutto ciò, partendo da una storia vera.

Anna Safroncik, la fuga del padre da Kiev: "Lui non voleva andare via"

Sì, perché Green Book è ispirato alla storia di Don Shirley e Tony Lip (pseudonimo di Frank Anthony Vallelonga), attore e padre di uno degli sceneggiatori del film, Nick Vallelonga. Frank “Tony Lip” Vallelonga è un ex buttafuori che, dopo aver perso il lavoro, viene assunto come autista dal pianista classico afroamericano Don Shirley, con il quale arriva a stringere una forte amicizia, in vista del tour che lo porterà ad esibirsi negli Stati del sud, proprio dove il razzismo è profondamente radicato. Tony Lip, figlio di Nicholas e Nazzarena Vallelolga, aveva origini italiane, per la precisione calabresi. Nato in Pennsylvania, si trasferì a New York nei pressi del Bronx, lavorando al nightclub Copacabana. E' proprio qui che entrò in contatto con importanti artisti americani, ma famosi in tutto il mondo, tra cui Frank Sinatra e Tony Bennett. Inoltre, fece parte anche del cast de Il Padrino, uscito nel 1972.

Massimiliano Pani, chi è il figlio di Mina: la carriera e due matrimoni. Ora è sposato Milena Martelli

Il cast del film è composto da Viggo Mortensen nel ruolo di Frank "Tony Lip" Vallelonga e Mahershala Ali nei panni di Don Shirley, ruolo che gli è valso la statuetta di miglior attore non protagonista. Linda Cardellini è Dolores Vallelonga, Dimiter D. Marinov interpreta Oleg mentre Mike Hatton è George. Tra gli altri, ci sono Iqbal Theba nei panni di Amit, Sebastian Maniscalco in quelli di Johnny Venere e Don DiPetta che veste quelli di Louis Venere. Tom Virtue recita come Morgan Anderson, mentre Craig DiFrancia è Dominic. Infine, tre membri della famiglia Vallelonga: Frank Vallelonga nei panni di Rudy, Gavin Foley che veste quelli di Frankie, Hudson Galloway come Nick.

Giorgia Trasselli, chi è l'attrice ex tata di Casa Vianello: carriera e vita privata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.