Giorgia Trasselli, chi è l'attrice ex tata di Casa Vianello: carriera e vita privata

Giorgia Trasselli ospite di Oggi è un altro giorno, il programma del pomeriggio di Rai1 condotto da Serena Bortone. Nel pieno del successo della fiction Fosca Innocenti di cui fa parte del cast, è inevitabilmente ricordata per il ruolo di tata nel sitcom Casa Vianello in cui veniva spesso bistrattata da Raimondo, ma apprezzatissima da Sandra, che ne prendeva sempre le sue difese. Una serie che l'ha vista protagonista per 112 puntate, dal 1988 al 2007. Un ruolo inalterato ma capace di piacere sempre al pubblico.

Anche nella fiction in onda su Canale è una tata, di nome Bice e sempre pronta ad aiutare la protagonista Fosca, che aveva da tempo perso la mamma. Questa esperienza è stata per lei davvero positiva ed è per questo che è davvero felice di poter essere anche nella seconda stagione della serie: “È stata una gioia tornare in tv con una serie deliziosa, interessante e fresca come questa E poi con Vanessa Incontrada, un’attrice che già adoravo e stimavo. Da tempo era mio desiderio tornare a fare televisione, ma con un prodotto che ne valesse la pena, dopo aver lavorato per tanti anni accanto a persone meravigliose come Sandra Mondaini e Raimondo Vianello" ha raccontato a Fanpage.

Trasselli è tornata anche in teatro, da sempre uno dei suoi grandi amori, protagonista dello spettacolo Parenti Serpenti, al fianco di Lello Arena. Ha anche pubblicato il suo primo libro, scritto con Massimiliano Beneggi, Scusi, lei fa teatro? La tata più famosa d’Italia tra palcoscenico e tv. Romana, ha appena compiuto 72 anni, e ha sempre mantenuto grande riserbo sulla sua vita privata.

