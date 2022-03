Anna Safroncik, la fuga del padre da Kiev: il dramma vissuto. Carriera e vita privata dell'attice

30 marzo 2022 a

Anna Safroncik è una attrice originaria di Kiev e a Oggi è un altro giorno - nella puntata di mercoledì 30 marzo 2022 - racconta il dramma che la sua famiglia ha vissuto in particolare nelle ultime settimane. Infatti è terminato con un lieto fine l’incubo vissuto negli ultimi giorni dall’attrice: in seguito allo scoppio della guerra suo padre è riuscito a fuggire dal suo Paese. "L’abbraccio con mio padre è stato uno dei più belli della mia vita. Abbiamo vissuto il dramma di far scappare mio papà da un Paese bombardato". Jevhenij Safroncik, tenore e professore universitario, "è partito da Kiev, in treno. Lui non voleva andarsene, aveva paura di lasciare la sua casa".

Anna ha compiuto 42 anni, e si è trasferita in Italia a 12 anni (è naturalizzata italiana). Dopo aver partecipato a Miss Italia ha debuttato nel grande e nel piccolo schermo, partecipando a numerosi film e fiction televisive. In una vecchia intervista a Grazia ha dichiarato che il suo sogno è quello di far ridere la gente, e che vorrebbe essere “la Sandra Bullock italiana”. Figlia della ballerina Lilia Tchapkis e del tenore Eugenio Safroncik, si è appassionata al palcoscenico fin da bambina.

Per quanto riguarda la vita privata, diversi sono stati i flirt e i fidanzamenti che le sono stati attribuiti: su tutti quello con Luca Ferrante e con Giulio Maria Berruti. In seguito l’attrice si è legata a Paolo Barletta, ma nel 2015 la relazione è naufragata. “Ci vogliamo ancora bene e ci rispettiamo. Un amore grande e profondo come il nostro rimane tale anche dopo la rottura. Ci avevo creduto, ma non ha funzionato”, ha raccontato l'attrice tempo fa a Grazia. Recentemente è uscita alla scoperto con il fidanzato, il deejay Tommaso Cicchinelli, confermando sui social le voci che da tempo la indicavano come felice accanto a un uomo finora rimasto nell’ombra.

