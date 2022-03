Matrimonio a prima vista, la puntata della scelta finale: c'è una sorpresa. Le anticipazioni, stasera in tv 30 marzo 2022 su Real Time

30 marzo 2022 a

a

a

La fatidica puntata della scelta finale da parte dei sei partecipanti - inizialmente sconosciuti e poi diventati tre coppie - all'ottava edizione di Matrimonio a prima vista è arrivata. Stasera in tv - mercoledì 30 marzo 2022 - su Real Time (dalle ore 21.20) le coppie diranno se vorranno restare tali e dunque confermare il matrimonio, oppure andare ognuno per la propria strada e quindi separarsi. Dopo la celebrazione della cerimonia, il viaggio di nozze, la conoscenza dei rispettivi familiari e la convivenza, arriva il momento di decidere se continuare oppure no il matrimonio anche al di là delle telecamere. Le anticipazioni raccontano che - per la seconda volta nella storia del programma - tutte e tre le coppie hanno deciso di confermare il matrimonio con grande soddisfazione per il team dei tre esperti, che hanno scelto le coppie, formato da Mario Abis, Nada Loffredi e Andrea Favaretto.

Matrimonio a prima vista 2021, l'ultima puntata: la scelta delle tre coppie

Antonio e Giorgia sono apparsi da subito molto complici. Con il passare dei giorni la sposa ha trovato un po’ eccessiva la personalità del marito così esuberante ma a quanto pare proprio questo lato del suo carattere l’ha fatta anche sciogliere. All’inizio mancava l’intimità ma quando poi c’è stata, tra i due il legame è diventato sempre più forte. La decisione è stata quella di proseguire nel matrimonio. Mattia e Cristina sono stati abbastanza complici sin dall'inizio. Poi una crociera prenotata in precedenza, fatta da Cristina con le amiche ha spezzato l'idillio. L'armonia sembrava spaccata e invece i due hanno scelto di continuare a conoscersi anche fuori dal contesto del programma televisivo.

Matrimonio a prima vista, Nicole Soria e Marco Rompietti si sono lasciati. I retroscena della fine dell'amore

Più particolare invece il percorso intrapreso da Gianluca e Giorgia, due persone dai caratteri completamente diversi: lui schietto e sicuro di se, lei insicura e permalosa. Al momento della scelta il colpo di scena: 1uando Gianluca ha confermato di voler continuare il matrimonio con Giorgia, lei si è allontanata tornando con due regali tra cui il quadro delle nozze per poterlo appendere in camera: sì anche loro hanno deciso di continuare il matrimonio.

Matrimonio a prima vista, l'anticipazione della scelta finale: tutte e tre le coppie dicono sì

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.