L'eredità, oggi 29 marzo Michele è il nuovo campione e vince 12.500 euro con buonanotte

Nuovo doppio colpo di scena a L'Eredità, che nella puntata di oggi, martedì 29 marzo, saluta gli ultimi due partecipanti della ghigliottina. Sia Lara che Luigi, infatti, sono stati eliminati prima del triello, dando l'opportunità a tre nuovi concorrenti di laurearsi campioni.

Al triello, il penultimo gioco, sono arrivati Michele, Ludovica e Stefano. Michele ha fatto l'ultimo passo verso la ghigliottina, ma per andare in finale ha dovuto rispondere "Dr. Livingstone, suppongo" alla domanda su quale frase avrebbe rivolto Henry Stanley all'esploratore quando venne ritrovato in Africa.

Alla prima ghigliottina, Michele è arrivato con 100mila euro. Per vincerli, ha dovuto legare le seguenti cinque parole: dare, Italia, tutti, bacio, signore e signori. Dopo una serie di dimezzamenti, ha giocato per 12.500 euro scrivendo buonanotte. La parola è quella giusta e Michele, alla prima ghigliottina, ha portato a casa il montepremi.

