La Pupa e il Secchione, Flavia Vento abbandona il programma: ecco perché. Quante volte ha lasciato i reality

29 marzo 2022 a

a

a

Ha lasciato il programma dopo soli otto giorni, perché lei, "nello sgabuzzo", non ci vuole stare. Flavia Vento ha così detto addio alla partecipazione a La Pupa e il Secchione e questa sera, martedì 29 marzo, in prima serata su Italia 1 capiremo definitivamente le sue motivazioni. Flavia Vento, sette giorni dopo l'ingresso, ha una crisi di pianto e decide quindi di dormire sul divano. A nulla valgono i tentativi di conforto di Aristide Malnati, che viene allontanato in malo modo: "Lasciami stare, mi girano i c******i". La mattina seguente telefona a Barbara d'Urso: "Mi viene da piangere, non sono portata per questi reality". Poco più tardi prende la sua decisione definitiva e abbandona lo show.

La Pupa e il Secchione, stasera su Italia 1 la terza puntata

Come detto, non è la prima volta che Flavia Vento lascia un programma pochi giorni dopo il suo ingresso. Nel 2004 partecipa a La Fattoria, ma resiste solo 6 giorni. Successivamente ben due edizioni de L'Isola dei Famosi (2008 e 2012) porteranno ad altrettanti abbandoni. Infine, nel 2020 la partecipazione al Grande Fratello Vip segna un record di rinuncia nella storia dei reality: Flavia rimane nella Casa solo per 24 ore e lascia il gioco per poter rivedere i suoi amati cani.

Video su questo argomento La Pupa e il Secchione, Nicole Di Mario spiega il fuorigioco | Il video

Al suo posto quindi ci sarà Elena Morali, che nel 2010 aveva partecipato proprio a La Pupa e il Secchione assieme a Fulvio Di Gennaro. Adesso, la moglie di Luigi Mario Favoloso torna a far parte del programma: le aspettative per la sua presenza sono alte, vedremo se riuscirà a rispettarle.

La Pupa e il Secchione, entra Elena Morali: rimpiazzerà Flavia Vento

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.