La Pupa e il Secchione, entra Elena Morali: sposata con Luigi Mario Favoloso, è stata fidanzata con Scintilla. Ecco chi è la nuova concorrente

Primo colpo di scena a La Pupa e il Secchione: dopo sette giorni, infatti, Flavia Vento lascia il programma e un posto all'interno dello show di Italia 1, in onda questa sera - martedì 29 marzo - su Italia 1. A sostituirla ci sarà una vecchia conoscenza dei programmi Mediast, ovvero Elena Morali.

La Pupa e il Secchione, stasera su Italia 1 la terza puntata

Nata a Ponte San Pietro (in provincia di Bergamo) il 28 gennaio del 1990, Elena Morali è un volto noto dei programmi Mediaset, avendo partecipato già in passato a La Pupa e il Secchione, L'Isola dei famosi e Matricole e Meteore. Fin da piccola il suo sogno è quella di entrare a far parte del mondo dello spettacolo e della moda: così, dopo un'infanzia e un'adolescenza tra beauty, make-up artist e hair-style e dopo il diploma pedagogico, muove i primi passi tra Miss Padania e Miss Universo. Nel 2010 compare in La Pupa e il Secchione assieme a Fulvio Di Gennaro. Nel mondo Mediaset, inoltre, aveva trovato l'amore. Infatti, è stata fidanzata per molti anni con il comico di Colorado Cafè, Scintilla, all’anagrafe Gianluca Fubelli. Il comico, dopo la rottura, aveva detto: "Dispiaciuto? Sì, Molto. Non tanto per un sentimento che alla fine cambia, ma perché quando finisce una storia lunga, ti sembra di non aver costruito niente per anni. E prendi, leva i cocci di una storia vecchia, impegnati a ricostruirne una nuova… Io sono vecchio per queste cose”.

Oggi, Elena Morali è sposata con Luigi Mario Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric. "Pensare che ci avevano dato poche settimane. E invece noi siamo ancora quà! Eggiá! Ti risposerei ogni giorno, per ora mi accontento di ogni anno", aveva scritto la Morali su Instagram. Proprio sui social, Elena Morali è molto attiva: su Instagram vanta più di un milione di follwer, e posta quotidianamente scatti sexy, mostrando le sue forme che fanno impazzire i fan.

