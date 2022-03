DiMartedì sul La7 stasera martedì 29 marzo: guerra e Covid al centro del programma

29 marzo 2022 a

Dimartedì, uno dei programmi di punta di La7, torna protagonista stasera in tv, martedì 29 marzo. Ovviamente alla conduzione come al solito ci sarà Giovanni Floris, uno degli ideatori della trasmissione, considerata un vero e proprio cavallo di battaglia della rete. L'attenzione è sempre riservata ai principali temi dell'attualità e ovviamente in queste settimane focalizzata sul conflitto armato che sta coinvolgendo direttamente l'Ucraina e la Russia, ma indirettamente anche tutto il resto del mondo, in particolare i Paesi dell'Europa.

Giovanni Floris e i suoi ospiti cercheranno di fare il punto sull'andamento del conflitto armato e di comprendere, grazie a testimonianze, interviste e collegamenti con il fronte, quale è la situazione attuale e quali possono essere gli scenari dei prossimi giorni. Sono numerose le città messe a dura prova dai bombardamenti e milioni le persone che hanno deciso di lasciare il Paese in cerca di sicurezza, in particolare donne e bambini. Durante la puntata di questa sera si parlerà anche delle possibili conseguenze per l'Italia, in particolare dal punto di vista economico. I nuovi scenari internazionali hanno risvegliato la Nato e sembra ormai scontata una nuova corsa agli armamenti. I partiti che sostengono il governo guidato da Mario Draghi, però, non sono compatti. L'esecutivo rischia?

Ma non si parlerà soltanto del conflitto. Nelle ultime settimane i contagi da Covid 19 hanno ripreso a crescere, mentre la campagna di vaccinazione ha subito una drastica frenata. In troppi hanno pensato che la battaglia contro il virus fosse ormai finita: non è così. I positivi continuano a essere molti, così come purtroppo i ricoveri e i decessi. Intanto, però, diminuiscono le restrizioni. E' davvero la strada giusta per cercare di contenere il virus? Durante la puntata non mancheranno i sondaggi Ipos di Nando Pagnoncelli che ogni settimana fotografa le opinioni degli italiani sui temi più importanti.

