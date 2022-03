Stasera in tv martedì 29 marzo, La Pupa e il Secchione torna su Italia 1: le anticipazioni

29 marzo 2022 a

a

a

Terzo appuntamento con La Pupa e il Secchione questa sera, martedì 29 marzo, su Italia 1. Il programma, condotto da Barbara D'Urso e prodotto da Endemol Shine Italy, deve già far fronte ai primi colpi di scena: Flavia Vento, infatti, dopo soli otto giorni, ha deciso di ritirarsi dal gioco. Questa sera vedremo le immagini del suo abbandono. Al suo posto, entrerà nel cast Elena Morali, il cui ingresso promette scintille.

Turchia-Italia, l'amichevole tra le deluse per il mondiale mancato. Le scelte di Mancini

Clizia Incorvaia, neomamma del piccolo Gabriele Ciavarro, sarà ospite come Pupa per una sera, il suo ruolo risulterà determinante per le sorti dei concorrenti nella classifica finale. Il suo voto si unirà a quello dei tre giudici Antonella Elia, Soleil Sorge e Federico Fashion Style. In studio tornerà anche Guenda Goria, che sarà protagonista di un doppio confronto. Il primo con Mila Suarez accusata di aver sedotto il fidanzato di Guenda, il secchione Mirko; il secondo con la pupa Vera Miales, giovanissima fidanzata del padre Amedeo Goria, che ha instaurato un legame sempre più forte con il suo secchione Nicolò Scalfi, il campione di Caduta Libera.

Stasera martedì 29 marzo su rai 3 Cartabianca, ospiti e anticipazioni





Inoltre, Francesco Chiofalo e Gianmarco Onestini saranno protagonisti di un acceso scontro. Nel corso della puntata è previsto un momento molto toccante: il racconto commovente di una pupa, legato a un episodio della sua infanzia. Immancabili saranno le prove in cui si sfideranno le coppie che decreteranno ufficialmente la prima eliminazione dal programma. Come di consueto, inoltre, alle 20,30 andrà in onda il Pupa Party, appuntamento che sarà trasmesso su Mediaset Infinity. E' diviso in due parti: nella prima Dayane Mello e Andrea Dianetti si collegheranno con i protagonisti del programma; nella seconda, in compagnia di personaggi del mondo della tv e influencer, seguiranno live l'episodio. L’interazione con gli utenti sarà assicurata grazie alla lettura dei commenti postati sui social con l’hashtag #pupaparty.

Guerra, baby gang e ladri di case a Fuori del Coro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.