Stasera in tv martedì 29 marzo, Fuori dal Coro su Rete 4: le anticipazioni

Stasera in tv, martedì 29 marzo, su Rete 4 torna Fuori dal Coro. Il programma condotto da Mario Giordano si occuperà ancora del conflitto armato in corso da oltre un mese in terra ucraina. Annunciati collegamenti in diretta con i giornalisti che sono al fronte. Ampio spazio sarà dedicato alla figura di Joe Biden, alla strategia degli Stati Uniti e all'atteggiamento dell’Europa in questa guerra, con le sanzioni comminate alla Russia che non stanno sortendo gli effetti desiderati. Spazio inoltre a un’intervista al politologo Aleksandr Dugin, che spiegherà le sue opinioni sul conflitto.

Ovviamente si parlerà anche dei colloqui tra le parti che si sono tenuti nella giornata di oggi in Turchia. Per la prima volta sembrano filtrare spiragli di pace. La Russia non si è detta contraria al percorso dell'Ucraina per entrare nell'Unione Europea, di contro l'Ucraina è pronta a rinunciare all'idea di aderire alla Nato. Sembra essere il primo passo verso un concreto cessate il fuoco, ma ovviamente la strada da percorrere è ancora molto lunga. Il presidente ucraino Zelensky, tra i vari aspetti, vuole la certezza che il suo Paese possa vivere in piena sicurezza. Restano i dubbi degli Stati Uniti che sostengono che si fideranno soltanto davanti ai fatti e non delle parole.

Nel corso della serata di Fuori dal Coro non si parlerà soltanto di quello che sta accadendo sul territorio dell'Ucraina. Focus su chi sta speculando sul conflitto armato, con gli aumenti dei prezzi di gas e generi alimentari e un’inchiesta sui rifiuti italiani utilizzati all'estero per produrre energia. Immancabile l’appuntamento con il cavallo di battaglia della trasmissione: i ladri di case. Infine, si tornerà a parlare del fenomeno dilagante delle baby gang. Dunque non solo Ucraina nella puntata condotta da Mario Giordano in cui come al solito non mancheranno dure prese di posizione e polemiche.

