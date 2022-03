Stasera martedì 29 marzo su rai 3 Cartabianca, ospiti e anticipazioni

29 marzo 2022 a

a

a

Stasera martedì 29 marzo, su Rai 3 come tutte le settimane il palinsesto propone Cartabianca, il talk condotto da Bianca Berlinguer che si occupa di attualità, in particolare di politica ed economia. In queste settimane, naturalmente, è la guerra in Ucraina al centro del programma. Anche stasera gli autorevoli ospiti di Bianca Berlinguer cercheranno di fare il punto sul conflitto armato. Vladimir Putin pensava che occupare l'Ucraina sarebbe stato un gioco da ragazzi, invece le cose sono andate diversamente. La guerra in un solo mese ha causato migliaia di vittime e di feriti. Molte città sono state rase al suolo, bombardate a lungo.

Red Canzian si racconta a Oggi è un altro giorno: "Ho avuto paura di perdere il controllo del mio corpo"

Dall'incontro di oggi per i negoziati di pace, però, arrivano notizie positive. Finalmente i primi spiragli per una tregua del conflitto. La Russia sarebbe disposta ad accettare il cammino dell'Ucraina verso l'ingresso in Unione Europa, mentre il Paese del presidente Zelensky rinuncerebbe a far parte della Nato, anche se chiede garanzie sul fronte militare. Le trattative vanno avanti, nella speranza che venga individuato un punto di equilibrio.

Stasera tutto è possibile, le anticipazioni e gli ospiti di Stefano De Martino

Anche di questo si parlerà nel corso della puntata di questa sera di Cartabianca. Gli ospiti del programma vengono annunciati via social poco prima della messa in onda.

Stasera tutto è possibile, le anticipazioni e gli ospiti di Stefano De Martino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.