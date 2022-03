Oggi è un altro giorno, Red Canzian racconta la malattia: "Ho avuto paura di perdere il controllo del mio corpo"

29 marzo 2022 a

Ospite della puntata odierna di Oggi è un altro giorno, Red Canzian ha raccontato la malattia che l'ha colpito all'inizio del 2022. "Non sono mai stato nelle condizioni da perdere il senso dell'equilibrio. Sragionavo, ero completamente aggredito dall'infezione e ho avuto paura di perdere il controllo del mio corpo. Dopo cinque giorni dall'operazione, di luci psichedeliche che vedevo, sono uscito da questo tunnel e ho iniziato a riprendere in mano il mio corpo e a concentrarmi sulle cose che dovevo fare in quel periodo".

Red Canzian, la malattia e l'ospedale: "Ora due anni di terapia"

La figlia Chiara, invece, ha detto di aver "messo una barriera intorno a me, un muro alle emozioni. Non potevo cedere, volevo che tutto fosse perfetto, che il musical andasse in scena come papà l'aveva pensato. Era importante che io fossi lucida, mi sono sfogata un po' con mio marito ma ho cercato di tenerlo dentro di me. E' stato importante".

