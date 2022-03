Stasera martedì 29 marzo in tv su Rai 2 Stasera tutto è possibile. Gli ospiti di Stefano De Martino

29 marzo 2022 a

Stasera in tv, martedì 29 marzo, su Rai 2 nuovo appuntamento con Stasera tutto è possibile, lo show condotto da Stefano De Martino. Inizio alle ore 21.20 per uno dei programmi più seguiti degli ultimi tempi, fiction a parte. Allegria, divertimento e spensieratezza in prima serata in un periodo particolarmente difficile, in cui tutti i talk si concentrano sulle operazioni di guerra in corso in Ucraina, dopo che per mesi e mesi al centro dei confronti e delle inchieste televisive c'è stata la pandemia da Covid 19.

Stasera tutto è possibile è arrivato alla settima puntata. Il comedy show è realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy e il tema di questa sera sarà Una vita in vacanza. Gli ospiti fissi sono sempre Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, quest'ultimo oggi imiterà Milly Carlucci e Maria De Filippi. Questa settimana, saliranno sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli anche Andrea Pucci, Sergio Friscia, Herbert Ballerina, Marco Marzocca, Andrea Delogu, Angelica Massera e Cristiano Caccamo.

La serata sarà caratterizzata dai giochi e dalle prove in cui si cimenteranno tutti i protagonisti della serata. Dal Fotomimo al Segui il labiale, da Ruba Gallina a Speed Quiz. Non mancherà, ovviamente, La Stanza Inclinata, icona del programma con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi. Anche nella puntata di questa sera, dunque, il divertimento è assicurato, così come lo è stato nelle precedenti sei. Stefano De Martino si è confermato all'altezza, capace di garantire simpatia e grande professionalità in una conduzione per niente semplice, visto che si tratta di uno dei principali programmi della seconda rete della televisione di Stato e che gli ospiti da gestire davanti alle telecamere sono sempre numerosi e noti al grande pubblico televisivo. De Martino è riuscito a ritagliarsi i suoi spazi e a confermarsi come uno dei volti emergenti più apprezzati della Rai.

