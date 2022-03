Luigi, chi è il nuovo campione de L'Eredità: è appassionato di Promessi Sposi

28 marzo 2022 a

a

a

Ha tutto per provare a diventare il concorrente protagonista delle prossime puntate del quiz-game L'Eredità in onda ogni giorno su Rai1. La trasmissione condotta da Flavio Insinna da poche puntate ha salutato Alessio, giovanissimo partecipante capace di partecipare a 37 puntate, e ora vede in Luigi un degno successore. Anche lui è molto giovane essendo uno studente universitario e - per ora - vanta la partecipazione a tre puntate del quiz, di cui due sino al gioco finale della Ghigliottina.

L'Eredità, Luigi torna campione ma perde alla Ghigliottina: una lingua di troppo

Ma chi è Luigi? Studente in Giurisprudenza, ha già una laurea magistrale in Lettere Classiche e un diploma di Conservatorio in pianoforte. Ama leggere I Promessi Sposi e riguardare i discorsi dei Presidenti della Repubblica. Insomma davvero un concorrente particolare che ha dimostrato di aver davvero un grande bagaglio culturale, immediatamente riconosciuto da Insinna che ormai capisce quando ha a che fare con un concorrente speciale. Vediamo se lo studente originario di Lecce confermerà queste sensazioni nelle prossime puntate e se sarà capace di essere longevo.

L'Eredità, Lara torna campionessa: ma alla Ghigliottina perde per la quarta volta

In questo momento a L'Eredità la concorrente che detiene il record di presenze è Lara di San Bartolomeo in Bosco, una frazione di Ferrara. La biologa sino a ora ha collezionato 8 presenze e 5 partecipazioni alla Ghigliottina senza però riuscire a conquistare di volta in volta i vari montepremi che nel corso delle puntate si era conquistata. E chissà che proprio le sfide tra Lara e Luigi non possano appassionare il pubblico de L'Eredità.

L'Eredità, Luigi nuovo campione: alla Ghigliottina una nocciola di troppo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.