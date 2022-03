Chiara Noschese, chi è l'attrice figlia del celebre imitatore Alighiero e specialista di musical

28 marzo 2022 a

A I Soliti Ignoti, nella puntata odierna - lunedì 28 marzo 2022 - ci sarà anche Chiara Noschese. L'attrice che affianca Nancy Brilli in Manola sarà ospite della trasmissione che segue il Tg serale di Rai 1, condotta da Amadeus e in onda ogni sera.

Oggi, la Noschese è impegnata in Manola, lo spettacolo teatrale scritto da Margaret Mazzantini e che la vede affiancata a Nancy Brilli. Lato vita privata, l'attrice milanese tiene tantissimo alla sua privacy e non si sa se sia impegnata sentimentalmente e se abbia dei figli.

Figlia del celebre imitatore Alighiero Noschese, 53 anni, si diploma al Laboratorio di esercitazioni sceniche, diretto da Gigi Proietti, per poi lavorare come attrice a tutto tondo, spaziando tra i vari generi. Tanti i musical a cui ha preso parte, così come i film e le fiction televisive. Ricordiamo, per esempio, Aggiungi un posto a tavola, Cantando sotto la pioggia, L'albero delle pere, Questioni di cuore, Dio vede e provvede e Dove osano le quaglie. Ha partecipato anche a Tale e quale show, il programma di Carlo Conti.

