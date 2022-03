L'Eredità, Luigi torna campione il 28 marzo 2022 ma perde alla Ghigliottina

28 marzo 2022 a

a

a

Luigi torna campione nella puntata di oggi - lunedì 28 marzo 2022 - de L'Eredità, il quiz game in onda su Rai1 ogni giorno prima del telegiornale e condotto da Flavio Insinna. Lo studente di giurisprudenza tenta la vittoria alla Ghigliottina per la seconda volta ma anche in questo caso non riesce a trovare la soluzione. Ci riproverà domani.

Lara, chi è la campionessa de L'Eredità: l'amore per i gatti e per il fidanzato Matteo. I social pazzi di lei

Al triello si presentano la campionessa Lara, Luigi (a sua volte vincitore di una puntata) e la new entry Michele che fa il primo passo nelle due domande decisive. La prima, le rughe rascette chiamate anche linee braccialetto, vede Lara prendere il gioco in mano. La seconda che riguarda la torta vinta come compenso per chi aveva scritto La tigre della Malesia vede spuntarla Luigi che vola al gioco finale con un bottino da 210mila euro.

L'Eredità, Luigi nuovo campione: alla Ghigliottina una nocciola di troppo

Alla Ghigliottina dunque ci riprova per la seconda volta il giovane concorrente salentino studente di giurisprudenza e amante della letteratura e - dopo due dimezzamenti - gioca per 52.500 euro in gettoni d'oro. Le parole sono: perdere, fuoco, ufficiale, svelto e sì, Luigi tenta con tempo, ma quella giusta era lingua.

L'Eredità, Lara torna campionessa: ma alla Ghigliottina perde per la quarta volta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.