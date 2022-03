Stasera in tv lunedì 28 marzo su Rai 3 il docufilm Napoli l'aldilà di tutto

28 marzo 2022 a

a

a

Stasera in tv, lunedì 28 marzo, in seconda serata su Rai 3 a partire dalle ore 23.15, il docufilm Napoli l’aldilà di tutto. A Napoli esiste un mondo segreto e straordinario, popolato da spiriti e fantasmi, spesso ignorati e sconosciuti, ma che sussurrano pensieri sereni e accoglienti a chi è disposto ad ascoltarli. Questa dimensione unica, antica ma sempre presente della città, è la protagonista del docufilm di Gualtiero Peirce, in onda stasera sulla terza rete. Il film, interpretato tra gli altri da Antonia Truppo, Lello Arena e Suami Puglia, parte da alcune frasi di un romanzo di Erri De Luca per iniziare un viaggio fantastico e autentico, in cui una bambina e la sua mamma, profondamente segnate da un lutto recente, attraverseranno la magia e i sentimenti di un aldilà che solo a Napoli è ancora tangibile e presente.

Isola dei famosi, nubifragio in Honduras. Torna Cicciolina e arrivano nuovi concorrenti

È un mondo spettacolare. Dall’insuperabile magia del Cimitero delle Fontanelle, allo sconosciuto Cimitero delle 366 Fosse: un’architettura illuminista unica al mondo, con una fossa per ogni giorno dell’anno, compresi i bisestili, dove poter seppellire con dignità i morti che sono senza nome. Dai sorprendenti resti della Chiesa di Santa Luciella, dove è custodito l’unico cranio con “le orecchie”, all’insuperabile ipogeo della Chiesa del Purgatorio ad Arco, che accoglie da secoli il culto delle anime degli ultimi, le anime pezzentelle.

Il viaggio di PresaDiretta nel mondo della guerra

La formula del docufilm è al servizio di una narrazione che, tra realtà e fantasia, tiene insieme le emozioni e la scoperta. Lo sguardo istintivo e sorridente della bambina trascina le inquietudini della mamma attraverso questi luoghi monumentali popolati da riti e personaggi misteriosi, ma sempre colmi di umanità: una solidarietà che le accompagna costantemente. Finché la paura lascia presto spazio alla dolcezza e la vita fa pace con la morte. Un docufilm molto particolare, che stasera vale la pena non perdere.

La sfida no vax arriva anche nella fiction Studio Battaglia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.