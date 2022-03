Cugini di campagna, chi sono Silvano Michetti e Nick Luciani: quando si separarono per alcuni anni

28 marzo 2022 a

Silvano Michetti e Nick Luciani - componenti della storica band musicale I cugini di campagna - sono attesi in Honduras per partecipare a L'isola dei famosi, il reality in onda su Canale5. Un ingresso ritardato - oggi 28 marzo 2022 è prevista la terza puntata - causa Covid raccontano i bene informati. I due infatti dovrebbero aver dovuto fare una quarantena extra. Ma chi sono i due musicisti?

Silvano Michetti, 75 anni compiuti da poco, insieme al fratello Ivano ha fondato la band musicale diventata famosa in Italia con il brano Anima mia tradotto poi in più lingue sino a raggiungere la fama internazionale. Batterista, non è nuovo ai reality avendo già partecipato nel 2006 al format La Fattoria. Laureato in giurisprudenza è famoso anche per la foltissima capigliatura e i baffi, uno stile rimasto invariato negli anni. Soprannominato Poppi, ama collezionati soldatini di metalli (ne ha oltre mille) e indossa sempre occhiali da sole o occhiali da vista. Blindatissima la sua vita privata.

Nick Luciani è anche lui romano ed è il più giovane della band con i suoi 51 anni. Lui è la voce della band dall'inizio degli anni Novanta. Nel 2014 si allontanò per una serie di controversie con Ivano. Anni difficili per il cantante che non riuscì a sfondare da solista sino ad avere anche problemi economici che lo portarono a fare anche altri mestieri come il muratore e l'elettricista come ha raccontato in alcune interviste: "Un tempo potevo concedermi vetture di lusso e spesso giravo con l’autista. Oggi, invece, ho dovuto riscoprire i mezzi pubblici e mi muovo perlopiù in autobus, in treno oppure in bicicletta… Mi do da fare e mi occupo io della spesa. Adesso vado al mercato o nei discount, dove riesco a trovare cibo a un prezzo molto più accessibile. E sono diventato un uomo di casa". Dopo alcuni anni però è tornato a far parte della band. Sentimentalmente è legato a Vanessa Perna, sposata nel 1999. Insieme hanno una figlia, Karen.

