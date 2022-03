Guendalina Tavassi, chi è l'influencer ex gieffina: le botte e l'ex marito in carcere

28 marzo 2022 a

a

a

"Le cose belle si fanno attendere.. Manca poco!" ha scritto su Instagram Guendalina Tavassi. La popolare influencer - ex concorrente del Grande Fratello e anche di un'altra edizione della stessa Isola dei Famosi - è attesa protagonista del reality condotto da Ilary Blasi. Nelle prime due puntate però non si è mai vista e le indiscrezioni trapelate hanno svelato una quarantena per probabile positività al Covid. L'influencer parteciperà insieme al fratello Edoardo, noto per essere stato legato sentimentalmente a Diana Del Bufalo un paio d’anni fa.

Isola dei famosi, nubifragio in Honduras. Torna Cicciolina e arrivano nuovi concorrenti

Ma chi è Guendalina? Romana, 36 anni, è diventata famosa nel 2011 partecipando al Grande Fratello. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata così, grazie al reality in onda su Canale5. Ha poi recitato nella sit-com S.P.A. ed è stata spesso ospite di alcuni salotti televisivi tra cui Pomeriggio Cinque. All'Isola dei famosi aveva già partecipato all'edizione del 2012. Ha partecipato - in Rai - anche a Tale e Quale Show (2018). Negli ultimi anni si è dedicata ai social diventando un'influencer da numeri davvero rilevanti (su Instagram vanta 1.2 milioni di followers).

Diana Del Bufalo, dalle storie con Francesco Arpino e Paolo Ruffini al gossip su Michele Villetti

Piuttosto movimentata la sua vita privata. Guendalina ha avuto una relazione con Remo Nicolini da cui ha avuto la sua prima figlia Gaia all'età di 17 anni. Un rapporto finito male e che ha avuto anche una vetrina nel corso della sua partecipazione al GF quando si sono accusati - l'un l'altro - di essere cattivi genitori. Successivamente l'influencer romana conosce Umberto D'Aponte: i due si sposano nel 2013 e dalla loro unione nascono Chloe e Salvatore. Anche questa relazione finisce male e recentemente D'Aponte è stato arrestato avendo violato il divieto di avvicinarsi a Guendalina, scattato dopo alcuni episodi di aggressione. Attualmente Guendalina è fidanzata con Federico Perna, manager nel settore della ristorazione.

Video su questo argomento Guendalina Tavassi, video sexy in costume: travolgente ex Grande Fratello Federico Sciurpa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.