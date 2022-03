Isola dei famosi, nubifragio in Honduras. Torna Cicciolina e arrivano nuovi concorrenti: stasera in tv 28 marzo su Canale5

28 marzo 2022 a

a

a

Stasera in tv - lunedì 28 marzo 2022 - su Canale5 va in onda la terza puntata de L'isola dei famosi (dalle ore 21,40). Non sono stati giorni facili per i naufraghi del reality a causa del maltempo che si è scatenato nel weekend in Honduras. "C'è stato un nubifragio e purtroppo il Cayo era proprio nell’occhio del ciclone. Per questioni di sicurezza abbiamo portato via naufraghi al sicuro e quindi sono stati separati. Tutto bene però" ha spiegato su Instagram l'inviato del programma, Alvin. Oggi i naufraghi saranno regolarmente in spiaggia.

Alvin, chi è la moglie Kali Wilkes: carriera e vita privata dell'inviato de L'Isola dei Famosi

Durante la puntata, condotta come sempre da Ilary Blasi - con Nicola Savino e Vladimir Luxuria opinionisti - dopo l'eliminazione Ilona Staller tornerà su Playa Accoppiada. Quale naufrago sceglierà la mitica Cicciolina come compagno per tornare ufficialmente in gara? Inoltre si scoprirà chi tra le coppie nominate - Antonio Zequila con Floriana Secondi e Carmen Di Pietro con Alessandro Iannoni - sarà eliminata. Attesa poi per la prima grande sfida che vedrà fronteggiarsi la comunità dei solitari di Sgamadi e i naufraghi in coppia di Accoppiada.

Carmen Di Pietro all'Isola dei famosi insieme al figlio Alessandro

Quella di oggi poi potrebbe esserà la puntata di ulteriori e nuovi arrivi, nel cast ufficiale dell’edizione di quest’anno dell’Isola dei Famosi ci sono anche i Cugini di Campagna, Nick Luciani e Silvano Michetti. Attesi la scorsa settimana, forse il loro approdo sull’Isola avverrà questa sera. Quando sbarcheranno anche i fratelli Tavassi, Guendalina ex gieffina e ora influencer di successo, ed Edoardo, ex fidanzato della comica Diana Del Bufalo. Potrebbe arrivare anche Marco Senise, la storica spalla di Rita Dalla Chiesa a Forum.

Blind, il rapper perugino a L'Isola dei Famosi: "Mi metto in gioco, ma resto un cantante"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.